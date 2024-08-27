Войска РФ ракетами «Кинжал» нанесли удар по военным объектам Украины
Все цели были успешно поражены.
Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский
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Вооруженные силы (ВС) России минувшей ночью нанесли удар по критически важным объектам аэродромной инфраструктуры Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В оборонном ведомстве уточнили, что групповой удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования. В том числе применялись аэробаллистические ракеты «Кинжал» и ударные беспилотники. Все назначенные цели были поражены.
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории.
Ранее 5-tv.ru писал, что в США обвинили Украину в пересечении «красных линий» при атаке на Курскую область. Наступление на приграничный российский регион поставило киевский режим в положение, которым остались недовольны в Вашингтоне.
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