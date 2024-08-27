Войска РФ ракетами «Кинжал» нанесли удар по военным объектам Украины

|
Евгения Романова
Евгения Романова Срочная новость 1 094 0

Все цели были успешно поражены.

Войска РФ ракетами «Кинжал» нанесли удар по военным объектам Украины

Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Вооруженные силы (ВС) России минувшей ночью нанесли удар по критически важным объектам аэродромной инфраструктуры Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве уточнили, что групповой удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования. В том числе применялись аэробаллистические ракеты «Кинжал» и ударные беспилотники. Все назначенные цели были поражены.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США обвинили Украину в пересечении «красных линий» при атаке на Курскую область. Наступление на приграничный российский регион поставило киевский режим в положение, которым остались недовольны в Вашингтоне.

Тема:
Спецоперация
27 авг
До 400 боевиков и 28 бронемашин: ВСУ несут потери в приграничье Курской области
27 авг
Зеленский заявил, что Украина испытала свою баллистическую ракету
27 авг
«Мы не смогли»: американский наемник рассказал о хаосе в рядах ВСУ
27 авг
Гросси заявил об опасности ядерного инцидента в районе Курской АЭС
27 авг
«Противник без принципов»: может ли Украина применить химоружие в зоне СВО
27 авг
«Что и кому ты докажешь в гробу?» — ВС РФ сбросили на позиции ВСУ листовки с призывами сложить оружие
27 авг
ВС РФ освободили населенный пункт Орловка в ДНР
27 авг
В Минобороны предупредили о возможных провокациях ВСУ с токсичными химикатами
27 авг
«Как к себе домой»: SHAMAN объяснил, почему не боится давать концерты в горячих точках
27 авг
«Некуда было бежать»: украинский пленный рассказал об обмане командования ВСУ
+27° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
91.77
0.17 102.49
0.88
Ветер перемен: астропрогноз для всех знаков зодиака на сентябрь 2024 года

Последние новости

19:04
Ветер перемен: астропрогноз для всех знаков зодиака на сентябрь 2024 года
18:50
Собянин сообщил о разделении Москвы-реки на участки для разных активностей
18:41
Привычка или стресс? Почему ночью тянет поесть
18:38
Машина экс-депутата Рашкина попала в ДТП с лосем
18:34
На Мальдивах заявили о попытке госпереворота
18:27
Верховный суд отказался признавать многодетность поводом для побега с места ДТП

Сейчас читают

Белая или желтая: россиянам рассказали, какая картошка будет храниться дольше
В петрушке вся сила, брат: названы суперфуды для повышения мужской потенции
«Противник без принципов»: может ли Украина применить химоружие в зоне СВО
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака