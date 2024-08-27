До 400 боевиков и 28 бронемашин: ВСУ несут потери в приграничье Курской области

МО: ВС РФ уничтожили до 400 боевиков ВСУ в Курской области за минувшие сутки
Фото: Reuters / Russian Defence Ministry
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Украинские ДРГ скрываются от ВС РФ в лесных массивах.
Российские силы продолжают проведение операции по вытеснению Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территории Курской области. Так, за минувшие сутки ВС РФ уничтожили до 400 украинских боевиков. Более подробную информацию о нынешней ситуации приводит Минобороны РФ в своем ежедневном брифинге.
«За сутки потери ВСУ составили до 400 военнослужащих и 30 единиц бронетехники, в том числе боевая машина пехоты, бронетранспортер, 28 боевых бронированных машин, 13 автомобилей, а также три артиллерийских орудия, две пусковых установки реактивных систем залпового огня, в том числе одна РСЗО HIMARS производства США и два миномета», — заключили в пресс-службе российского оборонного ведомства.
Кроме того, бойцы группировки «Север» за минувшие сутки отразили 11 штурмовых атак ВСУ в районе населенных пунктов Борки, Кульбаки, Кремяное и Малая Локня. При этом сорвать попытки атак противника удалось вблизи сел Краснооктябрьское, Ольговка и Черкасское Поречное.
Российская армия продолжает поиск и уничтожение диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) ВСУ, которые рассредоточились в лесных массивах Курской области, пытаясь скрыться от ВС РФ.
Военные также нанесли удары по сосредоточению живой силы и техники ВСУ в приграничной Сумской области.
Атака ВСУ на Курскую область
ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.
На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.
Проживающих в граничащих с Украиной районах эвакуируют из соображения безопасности.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что американский наемник пожаловался на полный хаос в рядах ВСУ в Курской области.
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