До 400 боевиков и 28 бронемашин: ВСУ несут потери в приграничье Курской области

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 46 0

МО: ВС РФ уничтожили до 400 боевиков ВСУ в Курской области за минувшие сутки

До 400 боевиков и 28 бронемашин: ВСУ несут потери в приграничье Курской области

Фото: Reuters / Russian Defence Ministry

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Тема:
Курская область Спецоперация

Украинские ДРГ скрываются от ВС РФ в лесных массивах.

Российские силы продолжают проведение операции по вытеснению Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территории Курской области. Так, за минувшие сутки ВС РФ уничтожили до 400 украинских боевиков. Более подробную информацию о нынешней ситуации приводит Минобороны РФ в своем ежедневном брифинге.

«За сутки потери ВСУ составили до 400 военнослужащих и 30 единиц бронетехники, в том числе боевая машина пехоты, бронетранспортер, 28 боевых бронированных машин, 13 автомобилей, а также три артиллерийских орудия, две пусковых установки реактивных систем залпового огня, в том числе одна РСЗО HIMARS производства США и два миномета», — заключили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

Кроме того, бойцы группировки «Север» за минувшие сутки отразили 11 штурмовых атак ВСУ в районе населенных пунктов Борки, Кульбаки, Кремяное и Малая Локня. При этом сорвать попытки атак противника удалось вблизи сел Краснооктябрьское, Ольговка и Черкасское Поречное.

Российская армия продолжает поиск и уничтожение диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) ВСУ, которые рассредоточились в лесных массивах Курской области, пытаясь скрыться от ВС РФ.

Военные также нанесли удары по сосредоточению живой силы и техники ВСУ в приграничной Сумской области.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Проживающих в граничащих с Украиной районах эвакуируют из соображения безопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американский наемник пожаловался на полный хаос в рядах ВСУ в Курской области.

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