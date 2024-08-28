До 380 боевиков и три миномета: ВС РФ успешно уничтожают врага в Курской области

Операция по вытеснению боевиков ВСУ с российской территории продолжается.

Российская армия продолжает операцию по вытеснению боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территории Курской области. Подробнее об успехах ВС РФ за минувшие сутки на этом направлении рассказало Минобороны РФ в своем ежедневном брифинге.

Так, ВС РФ отразили восемь атак штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Борки, Коренево, Кремяное и Малая Локня. Сорвать атаки ВСУ российским силам удалось и вблизи сел Спальное, Ольговка и Русская Конопелька. Там же пятеро боевиков сдались в плен.

Бойцы ВС РФ продолжают находить и уничтожать диверсионно-разведывательные группы ВСУ, которые рассредоточились по лесным массивам в Курской области, в попытках скрыться от российских военных.

Помимо этого, ВС РФ при поддержке авиации нанесли ряд успешных ударов по живой силе и боевой технике врага в Курской и приграничной ей Сумской областях.

«За сутки потери ВСУ составили до 380 военнослужащих и 30 единиц бронетехники, в том числе: танк, боевая машина пехоты и 28 боевых бронированных машин, а также шесть артиллерийских орудий, три миномета и девять автомобилей», — сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Проживающих в граничащих с Украиной районах эвакуируют из соображения безопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что призывников не будут отправлять служить в Курскую область.