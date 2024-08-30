Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для двойняшек Алисы и Темы

Эфирная новость 29 0

Дети страдают от детского церебрального паралича.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции День Добрых дел! Накануне мы рассказали о двойняшках Алисе и Теме, страдающих от детского церебрального паралича.

Детям как можно скорее нужна операция и последующий курс реабилитации. Лечение стоит больше полутора миллионов рублей. Благодаря вам, зрителям Пятого канала, удалось собрать необходимую сумму и даже больше! За сутки вы перечислили три миллиона 630 тысяч 561 рубль. Большое вам спасибо!

Тема:
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