Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для двойняшек Алисы и Темы

Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции День Добрых дел! Накануне мы рассказали о двойняшках Алисе и Теме, страдающих от детского церебрального паралича.

Детям как можно скорее нужна операция и последующий курс реабилитации. Лечение стоит больше полутора миллионов рублей. Благодаря вам, зрителям Пятого канала, удалось собрать необходимую сумму и даже больше! За сутки вы перечислили три миллиона 630 тысяч 561 рубль. Большое вам спасибо!