«Без перерыва»: артиллеристы ВС РФ выбивают ВСУ из укрепрайонов на купянском направлении

Российская артиллерия не замолкает на купянском направлении. Расчеты днем и ночью выбивают боевиков из укрепрайонов и уничтожают технику.

Ответный огонь украинские пушки практически не ведут, но очень активны дроны. Бок о бок с бойцами на передовой работает корреспондент «Известий» Александр Федорчак.

На закате движемся на один из участков купянского фронта. До линии боевого соприкосновения больше десяти километров. Заезжать лучше заранее, пока ротация не началась.

Первая остановка — полевой склад. Здесь есть все необходимое: вода, провизия, медикаменты, боеприпасы разного калибра. Бойцам обычно все это доставляют ночью. Выезжать обратно водителям «Уралов» приходится под звук свиста украинских снарядов.

«Не дай Бог, там миномет прилетает рядом или еще что-то. Очень много машин сжигают, горят», — говорит водитель с позывным «Кисель».

Дальше к артиллеристам на «Урале» уже не поедешь. Пересаживаемся на вездеход. Багги — это один из самых надежных видов транспорта, особенно для передвижений в такое время. Дело в том, что огромное количество дронов-камикадзе летает по полям и ищет наши позиции.

В случае, если автомобиль подвергнется атаке, с него очень легко можно выпрыгнуть и избежать столкновения с FPV-дроном или, например, сманеврировать и уйти от беспилотника. Эта машина вместе с ее водителем свое боевое крещение уже пережила.

«К посадке начал подъезжать и просто вылетела FPV. Она не успела снизиться, развернулась и зашла сбоку. Я пытался доехать до посадки, чтобы в укрытие. Не успевал, выпрыгнул из машины. Пробежал десять, и она в машину», — рассказал фельдшер с позывным Режиссер.

Артиллеристы встречают нас на большой поляне. Здесь они готовятся к стрельбе по очередной цели.

«Вот здесь я выставляю прицел, угломер выставляю. Командир орудия подает мне команды. Я навожусь и открываю огонь», — говорит старший наводчик с позывным «Волчок».

Съемочную группу просят отойти на безопасное расстояние, у орудия после стрельбы отдача очень сильная.

Командира орудия корректируют по рации. Появилась еще одна цель. Как раз такой глубокой ночью, когда на улице не видно вообще ничего, у артиллерии группировки «Запад» работы и больше всего.

«Работаем днем и ночью без перерыва. Ночью работаем, потому что хорошо с тепловизора видно цели. Отрабатываем, попадаем. Также и днем приходится работать. Ведем огонь по самоходным артиллерийским установкам, по минометам, по скоплениям техники», — говорит командир орудия с позывным «Масл».

Беседу с командиром орудия, кстати, нам приходилось неоднократно прерывать из-за приближения FPV-дронов, этот звук ни с чем не перепутаешь. Но бойцы уже к такому привыкли — всегда во всеоружии, не пропускают ни одни вражеский беспилотник и продолжают громить ВСУ под Купянском.