Экс-футболисту «Локомотива» Алиеву грозит заочный арест и до семи лет заключения

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 33 0

Спортсмен на своей странице в соцсети призвал убивать мирное население Курской области.

Экс-футболисту «Локомотива» Алиеву грозит заочный арест и до семи лет заключения

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Тема:
Курская область

Бывшему игроку сборной Украины и московского «Локомотива» Александру Алиеву в России грозит заочный арест и до семи лет тюремного заключения. На это указывает РИА Новости, ссылаясь на Уголовный кодекс РФ.

В Следственном комитете ранее заявили, что в отношении Алиева возбуждено уголовное дело за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием сети. Подобное деяние по российскому законодательству наказывается лишением свободы на срок от пяти до семи лет.

Алиев 30 августа на своей странице в соцсети призвал Вооруженные силы Украины (ВСУ) убивать мирное население Курской области, которое он назвал «нечистью». При этом футболист сам какое-то время жил в Курской области, и там остались его родители.

Мама Алиева в беседе с 5-tv.ru сообщила, что уже два года не общается с сыном в целях его и своей безопасности. Женщина не верит в то, что пишут об Александре в новостях, и считает, что его могут «под дулом автомата» заставлять выступать против России.

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