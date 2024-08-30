Экс-футболисту «Локомотива» Алиеву грозит заочный арест и до семи лет заключения

Спортсмен на своей странице в соцсети призвал убивать мирное население Курской области.
Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Бывшему игроку сборной Украины и московского «Локомотива» Александру Алиеву в России грозит заочный арест и до семи лет тюремного заключения. На это указывает РИА Новости, ссылаясь на Уголовный кодекс РФ.
В Следственном комитете ранее заявили, что в отношении Алиева возбуждено уголовное дело за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием сети. Подобное деяние по российскому законодательству наказывается лишением свободы на срок от пяти до семи лет.
Алиев 30 августа на своей странице в соцсети призвал Вооруженные силы Украины (ВСУ) убивать мирное население Курской области, которое он назвал «нечистью». При этом футболист сам какое-то время жил в Курской области, и там остались его родители.
Мама Алиева в беседе с 5-tv.ru сообщила, что уже два года не общается с сыном в целях его и своей безопасности. Женщина не верит в то, что пишут об Александре в новостях, и считает, что его могут «под дулом автомата» заставлять выступать против России.
- 30 авг
- «По духу — самурай»: в составе «Ахмата» против ВСУ под Курском сражается японец
- 30 авг
- «Наносят беспорядочные удары»: ВСУ продолжают бить по жителям Курской области
- 30 авг
- МО: ВСУ потеряли 7,8 тысяч боевиков за время боевых действий в Курской области
- 30 авг
- «Под дулом»: мама экс-футболиста «Локомотива» о его поддержке ВСУ в Курской области
- 30 авг
- «Нечисть»: российский футболист призвал ВСУ убивать жителей Курской области
- 29 авг
- Во избежание катастрофы: власти ограничили въезд в Курчатов при Курской АЭС
- 29 авг
- Правительство РФ направит 15,5 млрд рублей пострадавшим в Курской области
- 29 авг
- Войска РФ отразили четыре атаки ВСУ в Курской области
- 29 авг
- Лавров: после атаки ВСУ на Курскую область идея переговоров стала неактуальной
- 29 авг
- «Поддержать дух»: Лепс и SHAMAN выступили в военном госпитале в Курске
Читайте также
50%
0.01 101.77
-0.31
Нашли ошибку?