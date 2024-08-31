«Противник практически не сопротивляется»: прервана оборона ВСУ в Красноармейске

Российские военные прорывали оборону ВСУ под Красноармейском
Фото: © РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Киеву не удалось отвлечь военных РФ атакой на Курскую область. Продвижение освобождения ДНР идет полным ходом.
Военные РФ прорвали линию обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Красноармейска (украинское название Покровск - Прим.ред.) на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил ТАСС представитель силовых структур.
Известно, что боевики сдали позицию без особых усилий. Они отступали с первых ударов, не оказывая сопротивления.
«На этом направлении их оборона прорвана», — сообщил собеседник агентства.
Положение Вооруженных сил Украины на Красноармейском направлении ДНР длительное время было крайне шатким. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский несколько дней назад откровенно признался в этом, сказав, что целью атаки на Курскую область было отвлечение внимания от Покровского направления (украинское название Красноармейского района - Прим.ред.), которое с треском провалилось.
Собеседник ТАСС также поделился, что многие населенные пункты Красноармейского района оказались не готовы к необходимости обороны.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что на Западе назвали тяжелой ситуацию для ВСУ под Красноармейском.
- 31 авг
- «Оговорка по Фрейду»: Зеленский напал на Курскую область, чтобы набрать пленных
- 31 авг
- «Используют их для атаки»: Западу безразлично убитое ВСУ мирное население РФ
- 31 авг
- Минобороны: ВС РФ уничтожили цеха сборки украинских БПЛА
- 31 авг
- «Застрелили в спину»: ВСУ напали на храм в Курской области и убили убегавшего монаха
- 31 авг
- Боевая техника ВСУ оказалась под «Градами». Лучшее видео из зоны СВО
- 31 авг
- Ка-52м ударил по бронетехнике ВСУ в курском приграничье. Лучшее видео из зоны СВО
- 31 авг
- Число пострадавших при обстреле ВСУ Белгородской области увеличилось
- 31 авг
- Предсмертная агония: Киев бросает наемников на передовую из-за нехватки сил
- 30 авг
- ВСУ потеряли за неделю более 16 тысяч боевиков в зоне спецоперации
- 30 авг
- «Без перерыва»: артиллеристы ВС РФ выбивают ВСУ из укрепрайонов на купянском направлении
Читайте также
47%
-0.26 100.76
-1.01
Нашли ошибку?