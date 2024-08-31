«Противник практически не сопротивляется»: прервана оборона ВСУ в Красноармейске

|
Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 42 0

Российские военные прорывали оборону ВСУ под Красноармейском

«Противник практически не сопротивляется»: прервана оборона ВСУ в Красноармейске

Фото: © РИА Новости / Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Киеву не удалось отвлечь военных РФ атакой на Курскую область. Продвижение освобождения ДНР идет полным ходом.

Военные РФ прорвали линию обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Красноармейска (украинское название Покровск - Прим.ред.) на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил ТАСС представитель силовых структур.

Известно, что боевики сдали позицию без особых усилий. Они отступали с первых ударов, не оказывая сопротивления.

«На этом направлении их оборона прорвана», — сообщил собеседник агентства.

Положение Вооруженных сил Украины на Красноармейском направлении ДНР длительное время было крайне шатким. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский несколько дней назад откровенно признался в этом, сказав, что целью атаки на Курскую область было отвлечение внимания от Покровского направления (украинское название Красноармейского района - Прим.ред.), которое с треском провалилось.

Собеседник ТАСС также поделился, что многие населенные пункты Красноармейского района оказались не готовы к необходимости обороны.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что на Западе назвали тяжелой ситуацию для ВСУ под Красноармейском.

Тема:
Спецоперация
31 авг
«Оговорка по Фрейду»: Зеленский напал на Курскую область, чтобы набрать пленных
31 авг
«Используют их для атаки»: Западу безразлично убитое ВСУ мирное население РФ
31 авг
Минобороны: ВС РФ уничтожили цеха сборки украинских БПЛА
31 авг
«Застрелили в спину»: ВСУ напали на храм в Курской области и убили убегавшего монаха
31 авг
Боевая техника ВСУ оказалась под «Градами». Лучшее видео из зоны СВО
31 авг
Ка-52м ударил по бронетехнике ВСУ в курском приграничье. Лучшее видео из зоны СВО
31 авг
Число пострадавших при обстреле ВСУ Белгородской области увеличилось
31 авг
Предсмертная агония: Киев бросает наемников на передовую из-за нехватки сил
30 авг
ВСУ потеряли за неделю более 16 тысяч боевиков в зоне спецоперации
30 авг
«Без перерыва»: артиллеристы ВС РФ выбивают ВСУ из укрепрайонов на купянском направлении
+24° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
91.19
-0.26 100.76
-1.01
Четырем знакам уготован подарок: любовный гороскоп на осень 2024

Последние новости

19:05
«Нейросеть или больной человек»: Степанова о матери троих детей Дурова
18:49
Песков высказался об аресте Дурова: «Почему директора Renault не арестовывают?»
18:36
«Оговорка по Фрейду»: Зеленский напал на Курскую область, чтобы набрать пленных
18:22
Причал морского терминала в Калининградской области принял первый паром
18:08
«Противник практически не сопротивляется»: прервана оборона ВСУ в Красноармейске
17:54
«Ради этого стоит жить»: песня Шуры «Твори добро» вошла в школьные учебники

Сейчас читают

Агрегатор дал советы, как без проблем уехать на такси в День знаний
Напавшие на свадебный автобус четверо мужчин задержаны в Щелково
«Свожу счеты с шоу-бизнесом»: Киркоров анонсировал выход музыкального фильма
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака