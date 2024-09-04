Средства ПВО сбили управляемые бомбы и дрон ВСУ над Курской областью

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Курской областью две управляемые авиабомбы и один дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

Глава Курской области пояснил, что силы ПВО сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа и авиабомбы в приграничном районе. Смирнов также поблагодарил военнослужащих за успешное отражение атаки ВСУ.

Ранее в этот день боевики нанесли удар по рынку в Кировском районе Донецка. Погибли три человека, еще пять пострадали.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам Вооруженных сил Украины после начала специальной военной операции, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ВС РФ продолжают вытеснять врага из Курской области. В частности, российские военные уничтожили не менее 450 украинских боевиков, также поразив и технику националистов.