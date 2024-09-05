Украинский дрон-камикадзе попытался влететь на территорию АЭС в Запорожской области 22 августа.

Атаки Вооруженных сил Украины на Курскую атомную электростанцию являются очень опасными терактами. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

«Очень опасные теракты. Можно только себе представить, что будет, если мы будем отвечать зеркально, что будет со всей частью вот этой Европы», — сказал глава государства.

Атака ВСУ на Курскую АЭС

Украинский дрон-камикадзе 22 августа пытался влететь на территорию станции. Российские силы ПВО сбили беспилотник ВСУ, он упал недалеко от хранилища отработавшего ядерного топлива. Спустя пять дней после происшествия на Курскую АЭС по приглашению Владимира Путина прибыл глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси для оценки степени последствий атаки.

По итогам посещения станции Гросси заявил, что в районе Курской АЭС возникла опасность ядерного инцидента. По его словам, пока она работает «близко к нормальным условиям». Однако если на станцию будет оказываться «какое-либо воздействие», то последствия будут очень серьезными.

ВЭФ-2024

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке, по традиции — на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Участники обсудят перспективные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в разных областях. В этом году основная тема ВЭФ звучит так: «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Ранее 5-tv.ru писал, что Запад отказался от мирного урегулирования ситуации на Украине. Российские власти неоднократно заявляли о готовности к мирному диалогу. Однако Киев, как и его западные «партнеры», не стремятся к этому.