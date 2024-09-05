До 370 боевиков и 17 единиц бронетехники: ВС РФ продолжают вытеснять врага из Курской области

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Срочная новость 39 0

Минобороны: за сутки ВС РФ уничтожили до 370 боевиков ВСУ в Курской области

До 370 боевиков и 17 единиц бронетехники: ВС РФ продолжают вытеснять врага из Курской области

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

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Тема:
Курская область Спецоперация

Российская армия продолжает ликвидировать украинских националистов в лесных массивах региона.

Российские военные продолжают операцию по вытеснению боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территории Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Так, подразделения российской группировки «Север» успешно отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ в районе сел Матвеевка, Ольговка, Малая Локня и Черкасское Поречное.

Помимо этого, ВС РФ продолжают поиски и ликвидацию диверсионных групп противника, которые прячутся в лесных массивах региона.

Российские силы также нанесли удары по сосредоточению живой силы и техники ВСУ как в самой Курской, так и в приграничной ей Сумской области.

«За сутки потери ВСУ составили до 370-тивоеннослужащих и 17 единиц бронетехники, в том числе: две боевые машины пехоты, два бронетранспортера и 13 боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, две пусковые установки РСЗО М270 MLRS производства США, станция РЭБ и 12 автомобилей», — сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Проживающих в граничащих с Украиной районах эвакуируют из соображения безопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, средства ПВО сбили управляемые бомбы и дрон ВСУ над Курской областью.

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