На «Ночи выборов» оценили сплоченность общества на выборах в Курской области

Несмотря на угрозы новых атак Вооруженных сил Украины (ВСУ), жители Курской области приняли участие в выборах. Люди, занимающиеся восстановлением подшефных городов в новых регионах, тоже смогли проголосовать на специально подготовленных участках. Об этом рассказал сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Александр Малькевич, выступая в рамках десятого онлайн-марафона «Ночь выборов».

По словам Малькевича, в Мариуполе был открыт избирательный экстерриториальный участок для голосования за губернатора Санкт-Петербурга. В Луганской народной республике (ЛНР), в частности в городах Антрацит и Стаханов, ставропольцы смогли повлиять на выборы губернатора Ставропольского края. Это люди, которые месяцами живут в регионе, восстанавливают его и возрождают. Особенно спикер выделил население Курской области, сплотившееся ради выполнения гражданского долга.

«В ситуации внешнего давления, в ситуации диверсии, которые предпринимали боевики киевского режима в Курской области, мы увидели небывалое единение наших людей, высокую явку, сплоченность общества. Члены избирательных комиссий в касках, бронежилетах помогали людям проголосовать за свое будущее, выбрать губернатора», — сказал Милькевич.

Всероссийский онлайн-марафон «Ночь выборов. Десятая. Юбилейная. Наша» состоялся 8 сентября в Москве. Приглашенные эксперты и наблюдатели на встрече «без галстуков» оценили итоги единого дня голосования. Выборы губернаторов, депутатов и представителей Государственной думы (всего около четырех тысяч кандидатов) в 83 регионах России прошли с 6 по 8 сентября. Участки работали с 8:00 до 20:00 по местному времени.

Ранее, писал 5-tv.ru, избирательную систему России признали одной из лучших в мире.