Атака украинских дронов на Раменское. Что известно к этому часу

Эфирная новость 3 912 0

При атаке украинского дрона на Раменское погибла женщина

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на Москву Атака беспилотников на регионы России

Один человек погиб, еще несколько пострадали.

В Подмосковье в результате падения дронов повреждены многоэтажные дома. Один человек погиб, несколько пострадали. Десятки жильцов сейчас находятся в пунктах временного размещения. Одним из первых на месте происшествия оказался корреспондент «Известий» Кирилл Поляков.

Беспилотники один за одним пытаются атаковать Подмосковье. В течение ночи в городских округах Подольск, Домодедово, Люберцы, Коломна и Раменское средства противовоздушной обороны сбили 14 дронов. Два врезались в жилые дома.

Беспилотник ударил в районе 13-го этажа. Мощная взрывная волна вырвала оконные рамы и повредила фасад здания. Осколки долетели даже до проезжей части, метров за 50.

В нескольких квартирах возник пожар. Удар серьезно повредил шесть этажей. Александр с семьей живет на восьмом. Проснулся от громкого хлопка. Успел накрыть одеялом супругу, в этот момент его накрыло осколками.

«Я глаза открыл, хорошо, успел отвернуться, стекла не попали. Одеялом жену прикрыл и меня волной вынесло. Восьмой этаж тоже ударило не меньше», — рассказывает Александр Ли.

В доме на Спортивном проезде пострадали три человека. На скорой их доставили в Раменскую больницу. Погибла одна женщина.

Жителей пострадавшего подъезда эвакуировали. Желающих отвезли в пункт временного размещения. Остальные ждут, когда можно будет вернуться домой.

«Вообще вроде не выбило, но просто был очень громкий звук. Мы проснулись, испугались», — рассказывает Данила Твердов.

Второй дрон ударил по соседнему дому.

На Высоковольтной улице, по предварительной информации, пострадал один человек. В Домодедове обломки сбитого дрона упали на Каширское шоссе недалеко от супермаркета. Движение в сторону Москвы временно перекрыто.

Тема:
Атака беспилотников на Москву
10 сент
Жильцов пострадавшего от удара беспилотника дома в Раменском пустили в квартиры
10 сент
Последствия теракта в Подмосковье: в результате атаки дронов ВСУ погибла женщина
10 сент
«Взрыв и едкий дым»: атака украинских дронов на Раменское квалифицирована как теракт
10 сент
«Не переживайте, котов заберем»: Воробьев о помощи жительнице Раменского после атаки БПЛА
10 сент
Обломки украинского дрона упали на территорию подмосковного аэропорта Жуковский
10 сент
Успел прикрыть жену: житель Раменского рассказал об атаке беспилотников ВСУ
10 сент
«Обезопасить себя»: Песков о необходимости продолжать СВО после атак ВСУ на регионы России
10 сент
Силы ПВО сбили ночью 144 беспилотника ВСУ над девятью регионами России
10 сент
Губернатор Подмосковья уточнил информацию по погибшему при атаке БПЛА
10 сент
«Весь дом шатнуло, как будто землетрясение»: жители Раменского об атаке БПЛА ВСУ
+25° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 41%
91.11
0.72 100.50
0.59
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:06
«Русский метод»: в Венгрии раскрыли секрет резкого похудении Виктора Орбана
22:46
Жителя Петербурга обвинили в убийстве дочери
22:26
«Кровь фальшивая»: Егор Крид обманул фанатов
22:06
Жильцов пострадавшего от удара беспилотника дома в Раменском пустили в квартиры
21:46
Океан-2024: в России проходят масштабные учения ВМФ
21:26
«Я найду каждого из вас»: Крид опубликовал видео с разбитым в кровь лицом

Сейчас читают

Врачи перечислили полезные свойства созревающего в сентябре природного лекарства
«Так тупо сейчас умереть»: почему Юлия Пересильд думала о смерти во время съемок
Туриченко из «Иванушек» прокомментировал слухи об уходе из группы
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Модные тренды в одежде осенью 2024 для женщин
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака