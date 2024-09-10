Атака украинских дронов на Раменское. Что известно к этому часу

Один человек погиб, еще несколько пострадали.

В Подмосковье в результате падения дронов повреждены многоэтажные дома. Один человек погиб, несколько пострадали. Десятки жильцов сейчас находятся в пунктах временного размещения. Одним из первых на месте происшествия оказался корреспондент «Известий» Кирилл Поляков.

Беспилотники один за одним пытаются атаковать Подмосковье. В течение ночи в городских округах Подольск, Домодедово, Люберцы, Коломна и Раменское средства противовоздушной обороны сбили 14 дронов. Два врезались в жилые дома.

Беспилотник ударил в районе 13-го этажа. Мощная взрывная волна вырвала оконные рамы и повредила фасад здания. Осколки долетели даже до проезжей части, метров за 50.

В нескольких квартирах возник пожар. Удар серьезно повредил шесть этажей. Александр с семьей живет на восьмом. Проснулся от громкого хлопка. Успел накрыть одеялом супругу, в этот момент его накрыло осколками.

«Я глаза открыл, хорошо, успел отвернуться, стекла не попали. Одеялом жену прикрыл и меня волной вынесло. Восьмой этаж тоже ударило не меньше», — рассказывает Александр Ли.

В доме на Спортивном проезде пострадали три человека. На скорой их доставили в Раменскую больницу. Погибла одна женщина.

Жителей пострадавшего подъезда эвакуировали. Желающих отвезли в пункт временного размещения. Остальные ждут, когда можно будет вернуться домой.

«Вообще вроде не выбило, но просто был очень громкий звук. Мы проснулись, испугались», — рассказывает Данила Твердов.

Второй дрон ударил по соседнему дому.

На Высоковольтной улице, по предварительной информации, пострадал один человек. В Домодедове обломки сбитого дрона упали на Каширское шоссе недалеко от супермаркета. Движение в сторону Москвы временно перекрыто.