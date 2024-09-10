Более 380 боевиков за сутки: ВС РФ продолжают вытеснять ВСУ из Курской области

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 220 0

МО: за минувшие сутки ВС РФ уничтожили более 380 боевиков ВСУ в Курской области

Более 380 боевиков за сутки: ВС РФ продолжают вытеснять ВСУ из Курской области

Фото: © РИА Новости / Сергей Бобылев

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Тема:
Курская область Спецоперация

Четверо неонацистов были взяты в плен.

Российские силы продолжают операцию по вытеснению Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территории Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Подразделения российской группировки войск «Север» отразили шесть вражеских атак в районе населенных пунктов Апанасовка, Камышевка, Марьевка и Черкасская Конопелька. При этом вблизи сел Борки, Краснооктябрьское и Кремяное ВС РФ пресекли попытки противника отправиться в атаку. В результате, четверо украинских боевиков были взяты в плен.

Диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) ВСУ рассредоточились по лесным массивам Курской области. Российские войска продолжают их поиски и уничтожение.

ВС РФ также нанесли ряд успешных атак по сосредоточению живой силы и техники ВСУ как в самой Курской области, так и в приграничной ей Сумской.

«За сутки потери ВСУ составили более 380 военнослужащих и 15 единиц бронетехники, в том числе два танка, 13 боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия и 11 автомобилей», — уточняется в пресс-службе российского оборонного ведомства.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Проживающих в граничащих с Украиной районах эвакуируют из соображения безопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Следственный комитет России расследует преступления, совершенные боевиками ВСУ в Курской области.

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