«Самое жаркое лето за всю историю»: синоптик об особенностях минувшего сезона

Текущий год также может побить рекорд и стать самым теплым.

Лето 2024 года стало самым жарким за всю историю в северном полушарии. Об этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал в беседе с «Интерфаксом».

«Всемирная метеорологическая организация, оценив все климатические оценки прошедшего августа, сделала вывод о том, что в мире наблюдался самый теплый август. И этот самый теплый август завершил самое жаркое лето на северном полушарии за всю историю метеонаблюдений», — подчеркнул эксперт.

По его словам, в 2024 году температура воздуха в августе была на 1,51 градуса выше доиндустриального периода. При этом минувший август стал 13-м месяцем после июля 2023 года, в котором средняя температура воздуха превысила максимально допустимый порог, обозначенный Парижским соглашением.

Вильфанд заключил, что 2024 год может стать самым теплым в мировой истории.

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