Жильцов пострадавшего от удара беспилотника дома в Раменском пустили в квартиры

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 52 0

В распоряжении 5-tv.ru появились эксклюзивные кадры с места происшествия.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на Москву

Жильцов пострадавшего от удара беспилотника дома в подмосковном Раменском пустили в квартиры. Единственным представителем СМИ, которому удалось побывать на месте происшествия, стал корреспондент МИЦ «Известия» Александр Морозов.

«Это 15-й этаж многоэтажки. Сейчас сюда пускают людей, лифты обесточены, подниматься приходится пешком. Основной взрыв пришелся на девятый и десятый этажи. Сейчас там работают специалисты, изучают, насколько пострадали конструкции», — сообщил он.

По словам корреспондента, жильцов пропускают в дом малыми группами и только в сопровождении полицейских и сотрудников управляющей компании. Люди проходят в свои квартиры, чтобы забрать документы и необходимые вещи.

Также журналист сообщил, что в доме чувствуется запах гари, а в одной из непосредственно пострадавших от попадания беспилотника квартир полностью выбито внешнее остекление.

До этого стало известно, что около 200 жителей подмосковного Раменского после атаки украинских дронов находятся в пунктах временного размещения. По предварительным расчетам властей, жильцы верхних этажей дома номер шесть в Спортивном проезде смогут вернуться в свои квартиры не ранее, чем через два-три месяца.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате атаки дронов ВСУ на Подмосковье погибла женщина.

Тема:
Атака беспилотников на Москву
10 сент
Последствия теракта в Подмосковье: в результате атаки дронов ВСУ погибла женщина
10 сент
«Взрыв и едкий дым»: атака украинских дронов на Раменское квалифицирована как теракт
10 сент
«Не переживайте, котов заберем»: Воробьев о помощи жительнице Раменского после атаки БПЛА
10 сент
Обломки украинского дрона упали на территорию подмосковного аэропорта Жуковский
10 сент
Успел прикрыть жену: житель Раменского рассказал об атаке беспилотников ВСУ
10 сент
«Обезопасить себя»: Песков о необходимости продолжать СВО после атак ВСУ на регионы России
10 сент
Атака украинских дронов на Раменское. Что известно к этому часу
10 сент
Силы ПВО сбили ночью 144 беспилотника ВСУ над девятью регионами России
10 сент
Губернатор Подмосковья уточнил информацию по погибшему при атаке БПЛА
10 сент
«Весь дом шатнуло, как будто землетрясение»: жители Раменского об атаке БПЛА ВСУ
+25° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 41%
91.11
0.72 100.50
0.59
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:06
«Русский метод»: в Венгрии раскрыли секрет резкого похудении Виктора Орбана
22:46
Жителя Петербурга обвинили в убийстве дочери
22:26
«Кровь фальшивая»: Егор Крид обманул фанатов
22:06
Жильцов пострадавшего от удара беспилотника дома в Раменском пустили в квартиры
21:46
Океан-2024: в России проходят масштабные учения ВМФ
21:26
«Я найду каждого из вас»: Крид опубликовал видео с разбитым в кровь лицом

Сейчас читают

Врачи перечислили полезные свойства созревающего в сентябре природного лекарства
«Так тупо сейчас умереть»: почему Юлия Пересильд думала о смерти во время съемок
Туриченко из «Иванушек» прокомментировал слухи об уходе из группы
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Модные тренды в одежде осенью 2024 для женщин
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака