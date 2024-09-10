Жильцов пострадавшего от удара беспилотника дома в Раменском пустили в квартиры

Жильцов пострадавшего от удара беспилотника дома в подмосковном Раменском пустили в квартиры. Единственным представителем СМИ, которому удалось побывать на месте происшествия, стал корреспондент МИЦ «Известия» Александр Морозов.

«Это 15-й этаж многоэтажки. Сейчас сюда пускают людей, лифты обесточены, подниматься приходится пешком. Основной взрыв пришелся на девятый и десятый этажи. Сейчас там работают специалисты, изучают, насколько пострадали конструкции», — сообщил он.

По словам корреспондента, жильцов пропускают в дом малыми группами и только в сопровождении полицейских и сотрудников управляющей компании. Люди проходят в свои квартиры, чтобы забрать документы и необходимые вещи.

Также журналист сообщил, что в доме чувствуется запах гари, а в одной из непосредственно пострадавших от попадания беспилотника квартир полностью выбито внешнее остекление.

До этого стало известно, что около 200 жителей подмосковного Раменского после атаки украинских дронов находятся в пунктах временного размещения. По предварительным расчетам властей, жильцы верхних этажей дома номер шесть в Спортивном проезде смогут вернуться в свои квартиры не ранее, чем через два-три месяца.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате атаки дронов ВСУ на Подмосковье погибла женщина.