Жильцов пострадавшего от удара беспилотника дома в Раменском пустили в квартиры
В распоряжении 5-tv.ru появились эксклюзивные кадры с места происшествия.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Жильцов пострадавшего от удара беспилотника дома в подмосковном Раменском пустили в квартиры. Единственным представителем СМИ, которому удалось побывать на месте происшествия, стал корреспондент МИЦ «Известия» Александр Морозов.
«Это 15-й этаж многоэтажки. Сейчас сюда пускают людей, лифты обесточены, подниматься приходится пешком. Основной взрыв пришелся на девятый и десятый этажи. Сейчас там работают специалисты, изучают, насколько пострадали конструкции», — сообщил он.
По словам корреспондента, жильцов пропускают в дом малыми группами и только в сопровождении полицейских и сотрудников управляющей компании. Люди проходят в свои квартиры, чтобы забрать документы и необходимые вещи.
Также журналист сообщил, что в доме чувствуется запах гари, а в одной из непосредственно пострадавших от попадания беспилотника квартир полностью выбито внешнее остекление.
До этого стало известно, что около 200 жителей подмосковного Раменского после атаки украинских дронов находятся в пунктах временного размещения. По предварительным расчетам властей, жильцы верхних этажей дома номер шесть в Спортивном проезде смогут вернуться в свои квартиры не ранее, чем через два-три месяца.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате атаки дронов ВСУ на Подмосковье погибла женщина.
- 10 сент
- Последствия теракта в Подмосковье: в результате атаки дронов ВСУ погибла женщина
- 10 сент
- «Взрыв и едкий дым»: атака украинских дронов на Раменское квалифицирована как теракт
- 10 сент
- «Не переживайте, котов заберем»: Воробьев о помощи жительнице Раменского после атаки БПЛА
- 10 сент
- Обломки украинского дрона упали на территорию подмосковного аэропорта Жуковский
- 10 сент
- Успел прикрыть жену: житель Раменского рассказал об атаке беспилотников ВСУ
- 10 сент
- «Обезопасить себя»: Песков о необходимости продолжать СВО после атак ВСУ на регионы России
- 10 сент
- Атака украинских дронов на Раменское. Что известно к этому часу
- 10 сент
- Силы ПВО сбили ночью 144 беспилотника ВСУ над девятью регионами России
- 10 сент
- Губернатор Подмосковья уточнил информацию по погибшему при атаке БПЛА
- 10 сент
- «Весь дом шатнуло, как будто землетрясение»: жители Раменского об атаке БПЛА ВСУ
Читайте также
41%
0.72 100.50
0.59
Нашли ошибку?