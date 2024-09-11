«Прорыв на Курском фронте»: армия России освободила 10 населенных пунктов

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Евгения Романова
Евгения Романова 477 0

Алаудинов: ВС РФ освободили 10 населенных пунктов в Курской области

«Прорыв на Курском фронте»: армия России освободила 10 населенных пунктов

Фото: © РИА Новости / Сергей Бобылев

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Тема:
Курская область Спецоперация

Бойцы постепенно вычищают территорию от противника.

Вооруженные силы России освободили порядка десяти населенных пунктов в Курской области. Об этом сообщил в Telegram-канале командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

«Прорыв на Курском фронте: ВСУ выбиты почти из десятка поселков», — написал он.

Войска России освободили село Снагость, Вишневку, поселок 10-е Октября. Соседний населенный пункт Апанасовка удалось очистить от украинских боевиков примерно наполовину.

Вместе с тем боевиков ВСУ выгнали из населенных пунктов Гордеевка, Внезапное и Викторовка. Отмечается также, что противник зашел в Бяхово и Любимовку, но потом стал отводить оттуда силы. Сейчас ВС РФ занимаются населенными пунктами Борок, Погребки и Мартыновка.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Проживающих в граничащих с Украиной районах эвакуируют из соображения безопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ открыли огонь по мирным жителям Курской области. Украинские боевики зверски обстреляли группу людей из военной техники.

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