«Выехал на братьев»: штурмовики рассказали, как сожгли Abrams под Мемриком в ДНР

Один из ключевых участков, где развивают успех российские штурмовые отряды, это покровское направление. Там за две недели освободили больше десятка поселков.

В Мемрике бойцам удалось застать отряды ВСУ врасплох. Несколько групп боевиков сдались в плен. Военкор «Известий» Валентин Трушнин выяснил, в чем секрет стремительной атаки.

Боец группировки «Центр» готовит фитиль для бутылки с бензином, чтобы сжечь один из самых дорогих танков в мире — американский Abrams. Несколькими минутами «Халиф» — это позывной героя — обездвижил танк, разбив ему гусеницу. Abrams, что называется, «разулся».

«Когда я узнал, что танк выехал на моих бойцов, на моих братьев, взял шайтан-трубу, то есть РПГ, вышел с кукурузного поля, отработал по нему, остановил и побежал к нему. Взял в подвале полторашку бензина, и соответственно, сжег его», — рассказывает «Халиф».

На кадрах запечатлен сам момент броска. Экипаж уже уничтожен — пытались уползти по полю. Теперь нужно добить танк, иначе его эвакуируют и вернут в строй.

В трех сотнях метров находится противник. Буквально у него под носом «Халиф» пробирается к Abrams, забрасывает полторашку с бензином в открытый башенный люк, и все это с видеофиксацией.

Именно так освободили поселок Мемрик. Парадокс — высокая интенсивность наступления позволяет выживать: чем выше темп, тем меньше по тебе летит и легче выбивать противника.

«Не даем успеть закрепиться, мы постоянно в обороте. Мы не сидим на месте, потому что нам нельзя останавливаться. Надо только идти вперед. Как только ты остановишься, ты дашь возможность закрепиться противнику, укрепиться, подтянуть какие-то резервы», — говорят военнослужащие группировки «Центр» с позывными «Гора» и «Ракета».

Больше всего проблем доставляют вражеские FPV-дроны. В штурмовых подразделениях уже нет ни одного человека, который на своем опыте не испытал бы атаку камикадзе.

«Летит четко в тебя, просто под него прыгаешь. То есть убегать от него смысла нет. Если он уже выбрал тебя в качестве цели, его нужно встречать лицом. Не успел отстреляться, у тебя хотя бы будет шанс увернуться от него. Под него ныряешь, в сторону, как сумеешь», — объясняют Гора и «Ракета».

Штурмовики презирают «дроноводов» противника — мол, сидят где-то в безопасном блиндаже, а ты выйди с нами на честный бой, посмотрим, кто кого. Этим бойцам удалось исполнить мечту, пожалуй, любого, кто ходил на штурм — они нашли и наказали «дроноводов» ВСУ.

Один из трофейных дронов-камикадзе, на котором есть еще устройство для сбросов, оборудован тепловизором. На нем — гравировка «Армия дронов». Это один из того самого «миллиона дронов», который анонсировал Зеленский. Шевроны тех, кто должен был управлять этим дроном, — подразделение «Апач», шеврон «Ударная аэроразведка». Их обладатели уничтожены.

«От Мемрика они были в удаленности два километра были в тыл. Это наша дальнейшая задача была. Увидели, что был взлет. Подползли, потом после объективного контроля сверху мы наблюдали, с какой стороны надо подползти, с какой стороны надо проработать. Заход в блиндаж», — рассказывает командир штурмового подразделения группировки «Центр» с позывным «Арсаг».

Те боевики ВСУ, кто вовремя сложил оружие, сейчас в безопасности и благодарят русского солдата за человечное обращение.