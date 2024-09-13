Российские вертолетчики нанесли удар по позициям пехоты ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Опубликовано видео, как российские вертолетчики нанесли удар по пехоте ВСУ
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Также была уничтожена бронированная техника неприятеля.
Экипаж вертолета Ми-28НМ поразил позиции пехоты ВСУ на границе РФ в Курской области. Под удар наших вертолетчиков попала и бронетехника врага. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.
Удар наносился авиационными ракетами. Согласно докладам разведки, все цели были успешно уничтожены.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
- 13 сент
- Сдал американцев: Сикорский сделал несколько сенсационных заявлений
- 13 сент
- Героям все нипочем: как прошла встреча Путина с офицером Даниловым
- 12 сент
- Освобождение от врага: боевиков ВСУ вытеснили из десяти сел Курской области
- 12 сент
- Насильно согнали в подвалы: ВСУ создали «концентрационные лагеря» в Курской области
- 12 сент
- «Не вижу результатов»: Зеленский пожаловался на отказ Запада разрешить удары вглубь России
- 12 сент
- «Нет согласия»: глава МИД Польши признался пранкерам в нежелании воевать за Украину
- 12 сент
- Маск назвал шагом к третьей мировой войне разрешение ударов вглубь России
- 12 сент
- Минобороны сообщило об освобождении 10 населенных пунктов Курской области
- 12 сент
- «Выехал на братьев»: штурмовики рассказали, как сожгли Abrams под Мемриком в ДНР
- 12 сент
- До 745 боевиков ВСУ, полевой склад: успехи «Южной» группировки на СВО за сутки
Читайте также
46%
-0.16 100.39
-0.35
Нашли ошибку?