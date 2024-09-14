В Италии размесили плакаты с призывом остановить поставки оружия Украине

|
Елизавета Романова
Елизавета Романова 30 0

Первые рекламные щиты установили в июне.

В Италии размесили плакаты с призывом остановить поставки оружия Украине

Фото: www.globallookpress.com / Senior Airman Faith Schaefer

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

В городах Италии появилось около сотни рекламных баннеров, призывающих прекратить поставки оружия на Украину. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

На плакатах изображено рукопожатие в цветах итальянского и российского флагов. Как стало известно, впервые рекламные щиты разместили в июне на севере Италии: в Вероне, Модене, Парме, Пизе и других крупных городах.

На этой наделе же баннер заметили на одной из самых оживленных улиц Рима. Это вызвало сильное недовольство украинского посольства, располагающегося в городе.

«Мы глубоко обеспокоены наглостью российской пропаганды в Вечном городе», — заявили дипломаты в социальной сети X.

Кроме того, в посольстве потребовали пересмотреть процесс выдачи рекламных мест компаниям, выступающим за восстановление «имиджа государства-агрессора».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что США хотят разрешить Украине использовать свое оружие на территории России.

Тема:
Спецоперация
13 сент
Российские солдаты-срочники разработали FPV-дрон с искусственным интеллектом
13 сент
«Работаем 24 на 7»: ВСУ бегут из Курской области, чтобы не попасть в окружение
13 сент
«Пожать руку мужикам»: Поддубный хочет связаться со спасшими его в Курской области
13 сент
Потянули за собой: как Украина спровоцировала энергокризис в Восточной Европе
13 сент
Восемь населенных пунктов и 39 групповых ударов: успехи ВС РФ в зоне СВО за неделю
13 сент
Наемников из Грузии и США будут заочно судить в ДНР за участие в боях на стороне ВСУ
13 сент
«Полностью расходятся мнения»: Песков о словах Эрдогана про возвращение Крыма Украине
13 сент
Защитники приграничья: артиллеристы уничтожили отряд ВСУ в Курской области
13 сент
«Четко и однозначно»: в Кремле оценили заявление Путина про удары ВСУ вглубь России
13 сент
Почти 13 тысяч боевиков: ВС РФ продолжают вытеснять ВСУ из Курской области
+18° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
90.93
-0.18 100.80
0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:30
«Если необходимо»: Дональд Трамп заявил о нежелании воевать с Россией
9:19
«Она целовала его хоботом»: Колдун попробовал себя в роли работника цирка
9:05
Военная база в США набирает «актеров» со знанием русского языка
8:49
«Выходим в трусах»: как Пресняков развлекает людей на концерте
8:29
В Италии размесили плакаты с призывом остановить поставки оружия Украине
7:52
«Рамки дозволенного»: Иван Чуйков выступил за ограничение действий звезд на публике

Сейчас читают

Муж убил и измельчил в блендере финалистку «Мисс Швейцария» Кристину Йоксимович
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 сентября, для всех знаков зодиака
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу
Семен Летопроводец: какой обряд принято совершать 14 сентября на Осенины

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Модные тренды в одежде осенью 2024 для женщин
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака