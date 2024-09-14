Российская армия создала подземный комплекс в Херсонской области

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 35 0

ВС России создали замаскированную подземную военную базу в Херсонской области

Российская армия создала подземный комплекс в Херсонской области

Фото: © РИА Новости / Сергей Бобылев

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Тема:
Спецоперация

Для бойцов там обустроили учебные классы, столовую, баню и многое другое.

Российские бойцы создали уникальную подземную военную базу в Херсонской области, которая представляет из себя целый комплекс для подразделений группировки войск «Днепр». Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на заместителя командира батальона по военно-политической работе с позывным «Волшебник».

Основное назначение базы заключается в восстановлении членов подразделений, одновременно в ней может находиться до ста человек. В комплексе осуществляется ротация: прохождение психологической работы, получение вооружение и техники, участие в занятиях. А после завершения подготовки солдаты снова отправляются в зоны действий.

База расположена на глубине около восьми метров, а на поверхности тщательно замаскирована, благодаря чему ее невозможно обнаружить с дронов или спутников.

Кроме того, для бойцов размещены комнаты отдыха, учебные классы, комнаты с оружием и бытового обслуживания. Под землей даже смогли организовать баню, душевые, кухню, столовую, складские и жилые помещения. Помимо этого, собираются обустроить православный храм.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-боевики ВСУ заявили о готовности помочь РФ в Курской области.

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