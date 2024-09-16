«Политическая борьба обостряется»: Песков о повторном покушении на Трампа

Песков связал новое покушение на Трампа с обострением политической борьбы в США
Фото, видео: www.globallookpress.com
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Россия внимательно следит за поступающей информацией.
Повторное покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа указывает на обострение предвыборной борьбы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Известий» во время общения с журналистами.
«Это не совсем наше дело, но мы, конечно, наблюдаем внимательно за той информацией, которая поступает из США. Видим, насколько там напряженная обстановка, в том числе и между политическими конкурентами. Политическая борьба обостряется. Самые разные методы задействуются», — прокомментировал Песков.
Он отметил, что Россия внимательно наблюдает за происходящим в США, но никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться в происходящие в стране события.
Дональд Трамп подвергся очередной попытке покушения на поле для гольфа в нескольких километрах от своего поместья в штате Флорида. Нападение пресек агент Секретной службы США, заметивший оружие в руках неизвестного. Он несколько раз выстрелил в вооруженного мужчину, после чего политика доставили в безопасное место. Подозреваемый вскоре был задержан и арестован сотрудниками офиса местного шерифа на шоссе при попытке к бегству.
Ранее 5-tv.ru сообщил, кто собирался убить кандидата в президенты США Дональда Трампа.
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