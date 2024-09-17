ВС России за сутки отразили пять попыток ВСУ прорваться в Курскую область

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Евгения Романова
Евгения Романова 20 0

Противник потерял до 400 боевиков в ходе боев в регионе.

ВС России за сутки отразили пять попыток ВСУ прорваться в Курскую область

Фото: © РИА Новости / Сергей Бобылев

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Тема:
Курская область Спецоперация

Подразделения группировки войск «Север» в ходе боев в Курской области отразили пять попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки прорваться через границу России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены пять попыток ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенных пунктов Веселое и Медвежье», — говорится в сообщении.

Согласно данным Минобороны, всего за минувшие сутки ВС России ликвидировали в Курской области до 400 украинских боевиков. Вместе с тем уничтожены 19 единиц бронетехники, включая шведскую боевую машину пехоты CV-90, 14 ББМ и четыре танка. Еще ВСУ потеряли пять артиллерийских орудий и столько же минометов, шесть авто и инженерную машину разграждения.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Проживающих в граничащих с Украиной районах эвакуируют из соображения безопасности.

Ранее 5-tv.ru писал, что Росгвардия ликвидировала украинскую ДРГ в Курской области. Российские силовики работают на месте совместно с другими ведомствами.

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