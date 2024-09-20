На Украине заявили об ударе по военному объекту в Одессе
Речь о складе со снарядами и ракетами.
Фото, видео: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Местные издания сообщают о работе ПВО в Одессе и пораженных объектах. В городе, по некоторым данным, удар нанесен по складу со снарядами и ракетами.
А по информации нашего Минобороны, за неделю российские войска нанесли 27 групповых ударов высокоточным оружием. Поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий украинского ВПК, инфраструктура военных аэродромов, а также ангары, где хранили беспилотники. Наши ВКС уничтожили три вражеских истребителя — МиГ-29 и два Су-27.
Спецоперация России на Украине
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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