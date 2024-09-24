В Курской области отразили пять попыток ВСУ прорваться через границу

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались за минувшие сутки пять раз прорваться через границу России в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены пять попыток ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенных пунктов Медвежье и Новый путь», — говорится в сообщении.

В результате российские войска ликвидировали до 40 боевиков ВСУ. Также уничтожены боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины и автомобиль противника.

Кроме того, подразделения группировки войск «Север» отразили две атаки ВСУ в направлении населенных пунктов Малая Локня и Обуховка. Там противник потерял до 20 боевиков и еще четверо сдались в плен, а также были уничтожены два украинских автомобиля.

Всего за последние сутки в ходе боев ВС РФ ликвидировали более 360 украинских боевиков. Вместе с тем уничтожены 13 единиц бронетехники, включая БМП и 12 бронированных машин, а еще четыре артиллерийских орудия, две пусковые установки РСЗО, три станции радиоэлектронной борьбы и 11 авто.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ создают концлагеря в Курской области. По словам командира «Ахмата» Апти Алаудинова, украинские боевики расстреливают мирных граждан.