«Жестокие вещи творятся»: командир «Ахмата» о концлагерях ВСУ в Курской области

Алаудинов: ВСУ создают концлагеря в Курской области
Фото: www.globallookpress.com/Karl-Josef Hildenbrand
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Украинские боевики устраивают настоящие зверства с мирными гражданами.
Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) создают концлагеря в Курской области и расстреливают мирных граждан. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в эфире федерального телеканала.
«У нас на руках есть и видеоотчеты, и все доказательства того, каким образом они их (мирных жителей — ред.) расстреливают, о концлагерях, которые у них там есть, и куда собрано все население», — сказал он.
Алаудинов указал, что существуют единичные случаи, когда националисты отпускают мирных граждан, например, стариков. В остальных случаях же боевики устраивают настоящие зверства — насилуют и убивают людей.
«Такие жестокие вещи творятся», — подчеркнул Алаудинов.
Атака ВСУ на Курскую область
ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.
На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Курской области остановлена попытка прорыва ВСУ. Уничтожено большое количество бронетехники и живой силы противника.
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