«Жестокие вещи творятся»: командир «Ахмата» о концлагерях ВСУ в Курской области

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Евгения Романова
Евгения Романова 76 0

Алаудинов: ВСУ создают концлагеря в Курской области

«Жестокие вещи творятся»: командир «Ахмата» о концлагерях ВСУ в Курской области

Фото: www.globallookpress.com/Karl-Josef Hildenbrand

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Тема:
Курская область Спецоперация

Украинские боевики устраивают настоящие зверства с мирными гражданами.

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) создают концлагеря в Курской области и расстреливают мирных граждан. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в эфире федерального телеканала.

«У нас на руках есть и видеоотчеты, и все доказательства того, каким образом они их (мирных жителей — ред.) расстреливают, о концлагерях, которые у них там есть, и куда собрано все население», — сказал он.

Алаудинов указал, что существуют единичные случаи, когда националисты отпускают мирных граждан, например, стариков. В остальных случаях же боевики устраивают настоящие зверства — насилуют и убивают людей.

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«Такие жестокие вещи творятся», — подчеркнул Алаудинов.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Курской области остановлена попытка прорыва ВСУ. Уничтожено большое количество бронетехники и живой силы противника.

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