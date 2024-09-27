В Глушковском районе Курской области уничтожена техника ВСУ

Эфирная новость 43 0

Цели поражали специальными кумулятивными снарядами с повышенной пробивной силой.

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Курская область Спецоперация

В приграничном Глушковском районе Курской области слаженные действия наших операторов разведывательных беспилотников и дронов-камикадзе позволили обнаружить и уничтожить крупное скопление техники ВСУ. А именно — две боевые машины пехоты, бронетранспортер западного производства, инженерную машину и самоходную установку. Цели поражали специальными кумулятивными боеприпасами узко направленного действия и с повышенной пробивной силой.

«Разведка подсказывает, выявляют, где противник начал передвигаться на технике, либо живая сила выдвинулась на открытом участке, отрабатываем по ней», — докладывает техник расчета БПЛа с позывным «Ворон».

В то же время наши танкисты в районе юго-западнее Угледара помогли штурмовым подразделениям взять в клещи последний крупный укрепленный район ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Ранее 5-tv.ru писал, что боевики ВСУ сдались в плен после сброса специальных снарядов с листовками на их позиции под Угледаром перед ударом. Как только пленных увели в сторону наших позиций, операторы подняли дроны в воздух для корректировки огня артиллерии по тем бойцам, которые не пожелали сложить оружие.

Тема:
Курская область
27 сент
Артиллеристы поразили технику и пехоту ВСУ под Авдеевкой. Лучшее видео из зоны СВО
26 сент
Более 17,4 тысячи боевиков и 130 танков: ВС РФ вытесняют противника из Курской области
26 сент
Военная смекалка морпехов ВС РФ. Лучшее видео из зоны СВО
25 сент
Сутки просидел в подвале с телом сослуживца: как боевики ВСУ сдаются в плен под Курском
25 сент
В Курской области пресекли новые попытки ВСУ прорваться через границу
25 сент
Небо над Курской областью под защитой Су-35с. Лучшее видео из зоны СВО
25 сент
«Следующие месяцы будут решающими»: Зеленский сделал заявление о конфликте на Украине
24 сент
«Народный фронт» передал 155 пикапов приграничным регионам в рамках гумпомощи
24 сент
В Курской области отразили пять попыток ВСУ прорваться через границу
24 сент
«Жестокие вещи творятся»: командир «Ахмата» о концлагерях ВСУ в Курской области
+16° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
92.41
0.02 103.19
-0.29
Все вверх дном: китайский гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября

Последние новости

8:18
Неунылая пора: топ-5 мест, где застать лучшую в России золотую осень 2024
8:02
Около 700 ливанцев погибли в результате атак ЦАХАЛ
8:00
Великое варварство: почему никогда нельзя убирать опавшую листву на даче
7:45
Смущает быстрый эффект: причину гибели детей под Красноярском установят минимум через месяц
7:30
Артиллеристы поразили технику и пехоту ВСУ под Авдеевкой. Лучшее видео из зоны СВО
7:17
В Глушковском районе Курской области уничтожена техника ВСУ

Сейчас читают

Врачи объяснили запах тухлой рыбы от человека
Пять человек пострадали в Петербурге при обрушении потолка в спа-комплексе
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 сентября, для всех знаков зодиака
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака