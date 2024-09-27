В Глушковском районе Курской области уничтожена техника ВСУ
Цели поражали специальными кумулятивными снарядами с повышенной пробивной силой.
Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru
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В приграничном Глушковском районе Курской области слаженные действия наших операторов разведывательных беспилотников и дронов-камикадзе позволили обнаружить и уничтожить крупное скопление техники ВСУ. А именно — две боевые машины пехоты, бронетранспортер западного производства, инженерную машину и самоходную установку. Цели поражали специальными кумулятивными боеприпасами узко направленного действия и с повышенной пробивной силой.
«Разведка подсказывает, выявляют, где противник начал передвигаться на технике, либо живая сила выдвинулась на открытом участке, отрабатываем по ней», — докладывает техник расчета БПЛа с позывным «Ворон».
В то же время наши танкисты в районе юго-западнее Угледара помогли штурмовым подразделениям взять в клещи последний крупный укрепленный район ВСУ на Южно-Донецком направлении.
Ранее 5-tv.ru писал, что боевики ВСУ сдались в плен после сброса специальных снарядов с листовками на их позиции под Угледаром перед ударом. Как только пленных увели в сторону наших позиций, операторы подняли дроны в воздух для корректировки огня артиллерии по тем бойцам, которые не пожелали сложить оружие.
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