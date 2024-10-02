За минувшие сутки ВС РФ отразили пять контратак ВСУ в Курской области

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 21 0

За минувшие сутки ВСУ потеряли более 300 боевиков, еще семеро сдались в плен.

За минувшие сутки ВС РФ отразили пять контратак ВСУ в Курской области

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Курская область Спецоперация

Российские силы продолжают операцию по вытеснению Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территории Курской области. О последних успехах ВС РФ на этом направлении сообщили в Минобороны РФ.

Подразделения российской группировки «Север» за сутки отразили пять контратак противника в районе населенного пункта Плехово, а также пресекли даже попытки вражеской армии пойти в атаку вблизи сел Ольговка, Черкасское и Поречное.

Помимо этого, российским силам удалось нанести ряд успешных атак по сосредоточению силы и живой техники ВСУ как в самой Курской области, так и в приграничной ей Сумской.

«За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, две единицы бронетехники, в том числе боевая машина пехоты и боевая бронированная машина, а также самоходная артиллерийская установка „Богдана“, пять автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы. Семь военнослужащих ВСУ сдались в плен», — уточнили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры, на которых ивановские десантники отрабатывают действия по зачистке опорных пунктов.

Тема:
Курская область
2 окт
Расчет «Мста-С» поразил пункт управления БПЛА и бронетехнику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
1 окт
Ивановские десантники отрабатывают действия по зачистке опорных пунктов. Лучшее видео из зоны СВО
30 сент
Более 350 боевиков и 8 единиц бронетехники: ВС РФ вытесняют противника из Курской области
30 сент
Расчет гаубицы М-46 поразил технику ВСУ на донецком направлении. Лучшее видео из зоны СВО
29 сент
Здание в Курске пострадало из-за атаки беспилотника ВСУ
29 сент
В Курске многоквартирный дом пострадал из-за внешнего воздействия
29 сент
В Курской области отражено шесть попыток ВСУ прорваться через границу
29 сент
«Мы обходим РЭБ»: какое оружие помогло сорвать атаку ВСУ вглубь курской земли
28 сент
ВС РФ «Ланцетом» уничтожили бронетехнику ВСУ в приграничье Курской области
28 сент
Житель Курской области закрыл собой жену от украинского дрона и погиб
+17° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 39%
93.36
0.14 103.65
-0.52
Звезды на страже финансов: гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 20...

Последние новости

16:28
Слухи оказались правдой: Костенко подтвердила роман с Тарасовым до его развода
16:16
Мосгорсуд продлил арест на имущество Блиновской
16:01
За минувшие сутки ВС РФ отразили пять контратак ВСУ в Курской области
15:46
Легенда «Формулы-1» Шумахер появился на публике впервые за 11 лет
15:37
«Мы готовы»: как в мире отреагировали на обострение ситуации на Ближнем Востоке
15:20
В России стартовал фестиваль «Доброшрифт»

Сейчас читают

В украинские хранилища недобрали газа
«Он мне звонил не так давно»: Андрей Державин в шоке из-за смерти Добрынина
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 октября, для всех знаков зодиака
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака
Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения