Водитель грузовика погиб при атаке на Белгород со стороны ВСУ

Еще один мужчина, находившийся за рулем другой машины, был ранен.
Фото: Telegram/Официальный телеграм-канал Губернатора Белгородской области/vvgladkov
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали два грузовых автомобиля, которые передвигались по белгородской трассе. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Трагедия произошла на участке автодороги Белгород — Шебекино — Волоконовка. По машинам ударили украинские FPV-дроны. Один из водителей скончался от полученных травм.
«Водитель второго транспортного средства ранен. Мужчину с минно-взрывной травмой и ушибленной раной головы попутным транспортом доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи он отпущен на амбулаторное лечение», — написал Гладков.
По словам губернатора, информация оп последствиях вражеской атаки уточняется. Сотрудники оперативных служб работают на месте происшествия.
Ранее 5-tv.ru передавали слова Гладкова об аналогичной атаке ВСУ, которая произошла в селе Черемошное. Украинский беспилотник также ударил по гражданской машине, автомобиль полностью сгорел. Мужчина получил травмы, но, к счастью, выжил. В результате атаки погиб один человек, еще четверо, включая двоих детей, получили травмы.
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