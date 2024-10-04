Блогерам Чекалиным предъявили обвинение за вывод валюты по подложным документам

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 9 0

В ближайшее время бывшим супругам изберут меру пресечения.

Блогерам Чекалиным предъявили обвинение за вывод валюты по подложным документам

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

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Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной

Блогеру Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, и ее бывшему мужу Артему Чекалину, а также их бизнес-партнеру предъявлено обвинение в проведении валютных операций с использованием подложных документов. В ближайшее время всем троим будет избрана мера пресечения. Об этом сообщили представители столичной прокуратуры в официальном Telegram-канале.

«Валерии и Артему Чекалиным, а также их бизнес-партнеру предъявлено обвинение по пунктам „а, б“ части 3 статьи 193.1 Уголовного кодекса (УК) РФ (валютные операции по переводу денежных средств в валюте РФ на банковский счет одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, в особо крупном размере, организованной группой)», — сказано в публикации.

Отмечается, что преступление, в совершении которого обвиняют Чекалину, связано с ее фитнес-марафонами. При их продаже заключилась договоры с иностранными компаниями, оплата поступала на счета зарубежного банка. Блогеры при этом отчитывались перед контролирующими организациями в России, предоставляя фальшивые документы. Эта схема позволила им вывести за пределы страны свыше 250 миллионов рублей.

В марте 2023 года в отношении Валерии Чекалиной было возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов, а в отношении Артема Чекалина — о пособничестве в уклонении от уплаты налогов. Их также заподозрили в отмывании денег, но 1 марта 2024-го это дело было закрыто за отсутствием состава преступления, так как Чекалины полностью погасили свой долг, вернув государству около 504 миллионов рублей.

Накануне стало известно, что Министерство внутренних дел (МВД) России возбудило уголовное дело по статье 193.1, блогеров задержали на 48 часов. Ранее, писал 5-tv.ru, ситуацию прокомментировала адвокат Екатерина Гордон.

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