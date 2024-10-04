В Госдуме рассматривают письмо с требованием отправить депутата Парфенова на СВО

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 53 0

Парламентария обвиняют в аморальном поведении.

В Госдуме рассматривают письмо с требованием отправить депутата Парфенова на СВО

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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Тема:
Спецоперация

Комиссия Государственной думы по вопросам депутатской этики рассматривает обращение Общероссийского общественного движения «Ветераны России» с требованием наказать депутата КПРФ Дениса Парфенова за аморальное поведение отправкой на фронт для участия в спецоперации по защите Донбасса. Письмо было направлено в адрес председателя комиссии Валентины Терешковой. Об этом сообщил ее помощник Андрей Родионов.

В тексте обращения «Ветеранов России» говорится, что «в то время, когда враг находится на территории России и в Курской области ведутся ожесточенные бои, от всего общества требуется консолидация усилий для победы. Однако представитель КПРФ этого не понимает». Кроме того, председатель движения Ильдар Резяпов ранее заявлял, что предложение об отправке Парфенова на фронт также направлено другим представителям власти.

Резяпов назвал и причину столь пристального внимания к судьбе Дениса Парфенова. По его словам, обнаружился сомнительный видеоролик, который активно продвигался в Telegram-каналах. Как рассказал председатель «Ветеранов России», в нем мужчина, внешне напоминающий депутата КПРФ, «предается любовным утехам со жрицей любви» в месте, похожем на его рабочий кабинет в Госдуме.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Госдуме предложили при разводе отдавать отцам сыновей старше восьми лет.

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