Более 21 тысячи боевиков, 136 танков: ВС РФ продолжают вытеснять противника из Курской области

Российские бойцы отразили две контратаки войск киевского режима.

Вооруженные силы России продолжают отражать попытку вторжения армии Украины на территорию Курской области. За все время боевых действий в этом регионе войска РФ ликвидировали более 21 тысячи боевиков ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Любимовка, Дарьино, Николаево-Дарьино, Новый Путь и Плехово. Российские бойцы также отразили контратаку противника в направлении Обуховки.

Также были отражены две контратаки ВСУ в направлении Любимовки и Русского Поречного. Вместе с тем нанесено поражение противнику в районах таких населенных пунктов, как Бондаревка, Дарьино, Казачья Локня, Любимовка, Мартыновка, Мирный, Николаево-Дарьино, Новый Путь, Новоивановка, Орловка, Плехово, Старая Сорочина, Суджа, Толстый Луг и Черкасское Поречное.

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Войска РФ нанесли удары по районам сосредоточения противника в Сумской области. ВСУ находились в населенных пунктах Катериновка, Кондратовка, Макеевка, Павловка, Ободы, Речки, Хотень и Шпиль.

За минувшие сутки ВС РФ ликвидировали более 150 украинских боевиков. ВСУ также потеряли два авто, три боевые бронированные машины и четыре миномета.

«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 21000 военнослужащих, 136 танков, 66 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 888 боевых бронированных машин, 586 автомобилей, 173 артиллерийских орудия», — говорится в сообщении.

Также среди потерь ВСУ — 33 пусковые установки реактивных систем залпового огня и девять зенитных ракетных комплексов, 45 станций РЭБ и девять РЛС, а еще 22 единицы инженерной техники.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в войсках РФ рассказали о трудностях боев в Курской области.