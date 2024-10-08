Тактика штурма: как новобранцы проходят подготовку на полигонах в курском приграничье

Тактику штурма в тренировочных лагерях сегодня активно отрабатывают наши подразделения, которые базируются в Курской области. После этого бойцы сразу же отправляются на передовую, где продолжают планомерно выбивать противника.

Покидая свои укрепленные позиции, украинские националисты бьют по мирным жителям дронами-камикадзе и разбрасывают взрывные устройства. Обезвреживать их тоже учат будущих штурмовиков. За тем, как проходят тренировки, наблюдал корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Сигнал «держу» означает, что сектор взят под контроль. От таких команд в бою зависит половина успеха. Остальная — от подготовки личного состава. В окопе российские десантники отрабатывают тактику штурма.

Главная задача бойцов — занять позиции, дождаться подкрепления, но перед этим пробежать полосу препятствий в виде импровизированных укрытий, а еще уничтожить живую силу врага.

До условного противника порядка ста метров. Мишени расставлены неподалеку друг от друга. Боец сменит позицию только тогда, когда попадет в цель.

Совсем скоро подготовленные десантники отправятся на передовую. Недавние кадры уничтожения группы противника с помощью осколочных боеприпасов.

Обстановка в приграничье напряженная. Украинские боевики продолжают бить по мирным домам. Улица в одном из сел Глушковского района, куда приехали волонтеры, пострадала от атак националистов. Эвакуация идет из опасных районов. Кто-то отказывается покидать дома, некоторые соглашаются в последний момент.

Враг использует против мирных дроны-камикадзе, разбрасывает «колокольчики», которые пришли на смену минам-лепесткам. О них детально рассказывают будущим штурмовикам. Напоминают, что ни в коем случае нельзя прикасаться к подобным предметам.

Эти бойцы пришли на службу по зову сердца. Здесь водители, механики, многие — многодетные отцы. Все без сомнения готовы встать на защиту Родины, чтобы как можно скорее прогнать украинских оккупантов с курской земли.