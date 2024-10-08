Смена настроений: Запад готовится к переговорам с Россией по Украине
FT: Украина задумалась о переговорах из-за поражений на полях СВО
Фото, видео: © РИА Новости/Максим Гучек; 5-tv.ru
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Больше всего Киев боится возращения в президентское кресло Дональда Трампа, поэтому задумывается о завершении конфликта мирным путем.
На Украине на фоне военных поражений и тяжелых перспектив из-за приближающейся зимы задумались о переговорах, пишет The Financial Times. Причем если раньше в Киеве исключали любые уступки, теперь там не столь категоричны.
По данным издания, за закрытыми дверями обсуждается «большая сделка», в рамках которой Россия сохранит уже освобожденные территории, хотя де-юре международное сообщество и не признает за нами суверенитет над ними. Ну а в обмен оставшаяся часть Украины вступит в НАТО. Хотя второй пункт кажется маловероятным, так как именно против этого Россия выступает с самого начала спецоперации.
Кроме прочего, Financial Times сообщает, что в Киеве очень боятся возвращения в президентское кресло в США Дональда Трампа. Тогда перспективы Украины станут еще туманнее.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что против бывшего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга подали иск. Заявитель утверждает, что именно он участвовал в подготовке конфликта между Россией и Украиной.
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