«Работаем»: в Кремле рассказали о самочувствии сотрудников на фоне магнитных бурь

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Евгения Романова
Евгения Романова 24 0

Песков: в Кремле чувствуют себя хорошо, несмотря на магнитные бури

«Работаем»: в Кремле рассказали о самочувствии сотрудников на фоне магнитных бурь

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Тема:
Погода

Землю может накрыть магнитная буря пятого уровня 10 октября.

Сотрудники Кремля чувствуют себя хорошо, несмотря на магнитные бури. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

«Чувствуем себя хорошо, работаем. Спасибо», — сказал он.

Прежде руководитель Лаборатории солнечной астрономии (ИКИ) РАН Сергей Богачев рассказал, что вспышки рекордных размеров балла X1.8 произошли 9 октября на Солнце, поэтому к Земле сегодня летит облако плазмы. В четверг, 10 октября, прогнозируются магнитные бури. По его словам, прогнозируется неблагоприятная обстановка в геомагнитном поле в ближайшие два дня в связи с крупными вспышками на Солнце.

Причем облако имеет неоднородную структуру по плотности и скорости. В случае самого неблагоприятного сценария Землю накроют магнитные бури самого высшего — пятого уровня.

При этом наиболее вероятно, что возмущения будут мощностью G4. По словам Богачева, приход плазмы возможен после 11:00 по московскому времени.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле рассказали об отношении президента России Владимира Путина ко дню рождения. Главе государства исполнилось 72 года в понедельник, 7 октября.

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