«Работаем»: в Кремле рассказали о самочувствии сотрудников на фоне магнитных бурь

Песков: в Кремле чувствуют себя хорошо, несмотря на магнитные бури
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Землю может накрыть магнитная буря пятого уровня 10 октября.
Сотрудники Кремля чувствуют себя хорошо, несмотря на магнитные бури. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами.
«Чувствуем себя хорошо, работаем. Спасибо», — сказал он.
Прежде руководитель Лаборатории солнечной астрономии (ИКИ) РАН Сергей Богачев рассказал, что вспышки рекордных размеров балла X1.8 произошли 9 октября на Солнце, поэтому к Земле сегодня летит облако плазмы. В четверг, 10 октября, прогнозируются магнитные бури. По его словам, прогнозируется неблагоприятная обстановка в геомагнитном поле в ближайшие два дня в связи с крупными вспышками на Солнце.
Причем облако имеет неоднородную структуру по плотности и скорости. В случае самого неблагоприятного сценария Землю накроют магнитные бури самого высшего — пятого уровня.
При этом наиболее вероятно, что возмущения будут мощностью G4. По словам Богачева, приход плазмы возможен после 11:00 по московскому времени.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле рассказали об отношении президента России Владимира Путина ко дню рождения. Главе государства исполнилось 72 года в понедельник, 7 октября.
- 10 окт
- Магнитные бури уже скоро: огромное облако плазмы летит к Земле
- 10 окт
- Сметает все на своем пути: что известно о накрывшем Флориду урагане «Милтон»
- 10 окт
- Мощь урагана «Милтон» в США понизили до третьей категории
- 10 окт
- Снова пятая категория: эксперт объяснил увеличение частоты возникновения мощных ураганов на Земле
- 10 окт
- «Роскосмос» показал фото урагана «Милтон»
- 9 окт
- Первый снег выпал в Митино
- 9 окт
- Ураган «Милтон» подступил к побережью Флориды
- 9 окт
- Мрачный период отступает: москвичам спрогнозировали солнечную погоду на этой неделе
- 8 окт
- Землю накрыла мощная магнитная буря: сколько она продлится
- 7 окт
- «Все из-за влажности»: жителей Москвы предупредили о радиационном тумане
Читайте также
67%
0.84 106.42
0.73
Нашли ошибку?