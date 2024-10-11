Справку об участии в СВО можно будет получить через «Госуслуги» и в МФЦ

Этот проект был разработан по инициативе главы Минобороны России Андрея Белоусова.
Фото: © РИА Новости
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С 1 ноября россияне смогут получить справку об участии в специальной военной операции через онлайн-портал «Госуслуги» или лично в любом МФЦ. Отмечается, что инициатором этих мер стал глава Минобороны России Андрей Белоусов. Об этом сообщается в пресс-службе министерства обороны РФ.
«После получения такой справки участник СВО или родственники смогут предоставлять данный документ для оформления всех мер социальной поддержки федерального и регионального уровня», — уточнили в пресс-службе российского оборонного ведомства.
Помимо этого, в России будет введен единый документ, подтверждающий статус участника специальной военной операции. Все подобные меры принимаются, чтобы обеспечить «бесшовное» предоставление мер социальной поддержки военнослужащим.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что производители реабилитационного оборудования — резиденты центра ассистивных технологий «Феникс» — помогают участникам специальной военной операции. Они производят современные протезы, которые позволяют пострадавшим военнослужащим вернуться к полноценной жизни.
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