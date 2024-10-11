Более 300 боевиков и 13 единиц бронетехники: успехи ВС РФ в Курской области

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Срочная новость 34 0

За минувшие сутки ВС РФ ликвидировали более 300 боевиков ВСУ в Курской области

Более 300 боевиков и 13 единиц бронетехники: успехи ВС РФ в Курской области

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Тема:
Курская область Спецоперация

За минувшие сутки российским силам удалось отразить пять атак противника.

Российские силы продолжают операцию по вытеснению боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территории Курской области. О последних успехах ВС РФ рассказали в ежедневной сводке Минобороны РФ.

Так, за минувшие сутки российская армия отразила пять атак противника в районе населенных пунктов Любимовка, Малая Локня, Новая Сорочня и Кремяное.

Помимо этого, ВС РФ удалось нанести ряд успешных атак по сосредоточению живой силы и техники армии киевского режима как в самой Курской области, так и в приграничной ей Сумской.

«За сутки потери ВСУ составили более 300 человек, уничтожены 13 единиц бронетехники, в том числе пять танков, три боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин, а также четыре артиллерийских орудия, пусковая установка реактивных систем залпового огня, миномет, станция радиоэлектронной борьбы и четыре автомобиля», — уточнили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

Также отмечается, что за минувшие сутки один боевик сдался в плен.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ удерживают несколько десятков человек в подвале в Судже.

Тема:
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