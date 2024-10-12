В отношении националистов возбуждены уголовные дела.
Фото: www.globallookpress.com/Lukas Barth
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Российские военные следователи зафиксировали факты убийства с особой жесткостью мирных жителей Курской области боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом представитель военно-следственных оранов сообщил в беседе с ТАСС.
«Можно привести и отдельные преступные эпизоды, по фактам совершения которых возбуждались уголовные дела: в начале августа 2024 года украинские боевики из состава 22-й отдельной механизированной, 80-й отдельной десантно-штурмовой, 61-й отдельной механизированной бригад, а также иных военизированных групп и участников наемнических формирований на территории Суджанского района Курской области совершили убийства с особой жестокостью не менее трех гражданских лиц», — рассказал собеседник агентства.
Помимо этого, боевики армии киевского режима нанесли удар по пункту эвакуации мирных жителей в Большесолдатском районе региона. В результате атаки пострадала масса гражданских объектов.
В конце августа группа украинских боевиков подожгла три жилых дома в селе Черкасское-Поречное, после чего с особой жестокостью расправилась с двумя местными жителями.
Атака ВСУ на Курскую область
ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.
На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские боевики удерживают около 40 человек в подвале школы-интерната в Судже.
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