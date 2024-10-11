Суд в Курске арестовал семерых боевиков ВСУ за особо тяжкие преступления

Ранее еще двое их сослуживцев были арестованы за проникновение на территорию российского региона.
Фото: www.globallookpress.com/Kirill Chubotin
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Курский суд арестовал семерых боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) по подозрению в совершении особо тяжких преступлений. Об этом сообщили в пресс-службе судебной системы региона.
«Постановлениями суда они заключены под стражу. Постановления могут быть обжалованы», — уточняется в Telegram-канале ведомства.
Накануне под стражу заключили еще двоих украинских боевиков, которых подозревают в незаконном проникновении в Курскую область в начале августа и участии в боевых действиях на территории российского региона.
Атака ВСУ на Курскую область
ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.
На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики ВСУ удерживают около 40 человек в подвале школы-интерната в Судже.
- 11 окт
- Более 300 боевиков и 13 единиц бронетехники: успехи ВС РФ в Курской области
- 11 окт
- Расчет «Малки» уничтожил артиллерийское орудие ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 10 окт
- «Дети и старики»: ВСУ удерживают несколько десятков человек в подвале в Судже
- 10 окт
- Более 200 боевиков, станция РЭБ: успехи ВС РФ в Курской области за сутки
- 10 окт
- Средства ПВО уничтожили за ночь более 90 беспилотников ВСУ над территорией РФ
- 10 окт
- Экипаж вертолета Ми-28НМ уничтожил бронетехнику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 9 окт
- ВС РФ освободили населенные пункты Новая Сорочина и Покровский в Курской области
- 9 окт
- Список пополнился: итальянский журналист Corriere della Sera незаконно проник в Курскую область
- 9 окт
- Силы ПВО уничтожили за ночь около 50 беспилотников ВСУ над пятью регионами РФ
- 9 окт
- Артиллеристы наносят удары по отступающим из Угледара боевикам ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Читайте также
65%
-1.17 105.11
-1.40
Нашли ошибку?