Суд в Курске арестовал семерых боевиков ВСУ за особо тяжкие преступления

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 34 0

Ранее еще двое их сослуживцев были арестованы за проникновение на территорию российского региона.

Суд в Курске арестовал семерых боевиков ВСУ за особо тяжкие преступления

Фото: www.globallookpress.com/Kirill Chubotin

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Курская область Спецоперация

Курский суд арестовал семерых боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) по подозрению в совершении особо тяжких преступлений. Об этом сообщили в пресс-службе судебной системы региона.

«Постановлениями суда они заключены под стражу. Постановления могут быть обжалованы», — уточняется в Telegram-канале ведомства.

Накануне под стражу заключили еще двоих украинских боевиков, которых подозревают в незаконном проникновении в Курскую область в начале августа и участии в боевых действиях на территории российского региона.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики ВСУ удерживают около 40 человек в подвале школы-интерната в Судже.

Тема:
Курская область
11 окт
Более 300 боевиков и 13 единиц бронетехники: успехи ВС РФ в Курской области
11 окт
Расчет «Малки» уничтожил артиллерийское орудие ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
10 окт
«Дети и старики»: ВСУ удерживают несколько десятков человек в подвале в Судже
10 окт
Более 200 боевиков, станция РЭБ: успехи ВС РФ в Курской области за сутки
10 окт
Средства ПВО уничтожили за ночь более 90 беспилотников ВСУ над территорией РФ
10 окт
Экипаж вертолета Ми-28НМ уничтожил бронетехнику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
9 окт
ВС РФ освободили населенные пункты Новая Сорочина и Покровский в Курской области
9 окт
Список пополнился: итальянский журналист Corriere della Sera незаконно проник в Курскую область
9 окт
Силы ПВО уничтожили за ночь около 50 беспилотников ВСУ над пятью регионами РФ
9 окт
Артиллеристы наносят удары по отступающим из Угледара боевикам ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
+13° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
96.07
-1.17 105.11
-1.40
Подарки судьбы или ловушки: что принесет ретроградный Юпитер в октябре 20...

Последние новости

22:02
В Нидерландах выявили первые случаи заражения новым вирусом блютанга
21:36
«Брежнев и я»: как Стоянов рассказал первому генсеку ЦК КПСС анекдот про него же
21:19
Сергей Ролдугин и Юрий Симонов выступили с оркестром Московской филармонии
21:12
Посудомойку кадетского корпуса СК обвиняют в участии в терорганизации
20:59
Суд в Курске арестовал семерых боевиков ВСУ за особо тяжкие преступления
20:46
«Спасибо семье»: почему Жуков не «зазвездился» и остался простым в общении

Сейчас читают

Не стойте на месте: прогноз Таро на неделю с 14 по 20 октября
«Свой путь»: Игорь Николаев рассказал, как достичь успеха в музыке
«Воздействуем очень мягко»: как правильно подготовить организм к зиме
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
❤️ Гороскоп любви и страсти на октябрь 2024 для всех знаков
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака