«Что-то с ней не то»: Трамп порекомендовал Харрис пройти тест на выносливость

Дональд Трамп призвал Камалу Харрис пройти тест на выносливость и ловкость
Фото: ТАСС/Alex Brandon
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Политик уверен, что его оппонент на выборах не сможет нормально ответить на поставленный вопрос.
Экс-президент США и кандидат на президентский пост от Республиканской партии Дональд Трамп призвал вице-президента и кандидата от демократов Камалу Харрис пройти тест на умственные способности. Так он написал в одной соцсети.
«Я считаю, очень важно, чтобы Камала Харрис прошла тест на когнитивную выносливость и ловкость. Ее действия заставили многих поверить, что с ней может быть что-то не так», — отметил он.
Политик припомнил случай, когда два американских телеканала заменили ответ Харрис на другой, который не имел ничего общего с заданным вопросом. Он назвал такой поступок незаконным и бессовестным, направленным на то, чтобы защитить вице-президента.
«Она медленно и вяло отвечает даже на самые простые вопросы. Мы проходили через это почти четыре года, мы не должны делать это снова!» — заверил Трамп.
Ранее 5-tv.ru писал, что Трамп назвал Харрис умственно отсталой с рождения. Экс-президент заявил, что она вместе с Байденом «угробили» Америку.
- 13 окт
- Из-за власти США: Трамп начал опасаться третьей мировой войны в ближайшее время
- 12 окт
- Трамп выступил за смертную казнь для мигрантов за убийство граждан США
- 12 окт
- «Как действующего президента»: Байден приказал Пентагону охранять Трампа
- 11 окт
- Колебания Штатов: каковы шансы Трампа и Харрис за месяц до выборов
- 10 окт
- «Он ненавидит ее»: Трамп раскрыл реальное отношение Байдена к Харрис
- 9 окт
- Любительница роскоши: сколько стоят украшения Камалы Харрис
- 8 окт
- Трамп назвал абсурдом выделение Украине $300 миллиардов на фоне бедствия в США
- 7 окт
- Сектор Газа, Сирия, Ливан: каким может быть следующий шаг Израиля на Ближнем Востоке
- 7 окт
- «Не слишком умна»: Маск о Харрис после ее слов о законах США для мужчин и женщин
- 6 окт
- В сети разлетелись мемы с Илоном Маском после его выступления на митинге Трампа
Читайте также
93%
0.03 105.49
0.38
Нашли ошибку?