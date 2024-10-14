«Что-то с ней не то»: Трамп порекомендовал Харрис пройти тест на выносливость

Политик уверен, что его оппонент на выборах не сможет нормально ответить на поставленный вопрос.

Экс-президент США и кандидат на президентский пост от Республиканской партии Дональд Трамп призвал вице-президента и кандидата от демократов Камалу Харрис пройти тест на умственные способности. Так он написал в одной соцсети.

«Я считаю, очень важно, чтобы Камала Харрис прошла тест на когнитивную выносливость и ловкость. Ее действия заставили многих поверить, что с ней может быть что-то не так», — отметил он.

Политик припомнил случай, когда два американских телеканала заменили ответ Харрис на другой, который не имел ничего общего с заданным вопросом. Он назвал такой поступок незаконным и бессовестным, направленным на то, чтобы защитить вице-президента.

«Она медленно и вяло отвечает даже на самые простые вопросы. Мы проходили через это почти четыре года, мы не должны делать это снова!» — заверил Трамп.

Ранее 5-tv.ru писал, что Трамп назвал Харрис умственно отсталой с рождения. Экс-президент заявил, что она вместе с Байденом «угробили» Америку.