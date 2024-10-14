«Что-то с ней не то»: Трамп порекомендовал Харрис пройти тест на выносливость

|
Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 28 0

Дональд Трамп призвал Камалу Харрис пройти тест на выносливость и ловкость

«Что-то с ней не то»: Трамп порекомендовал Харрис пройти тест на выносливость

Фото: ТАСС/Alex Brandon

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Выборы президента США 2024

Политик уверен, что его оппонент на выборах не сможет нормально ответить на поставленный вопрос.

Экс-президент США и кандидат на президентский пост от Республиканской партии Дональд Трамп призвал вице-президента и кандидата от демократов Камалу Харрис пройти тест на умственные способности. Так он написал в одной соцсети.

«Я считаю, очень важно, чтобы Камала Харрис прошла тест на когнитивную выносливость и ловкость. Ее действия заставили многих поверить, что с ней может быть что-то не так», — отметил он.

Политик припомнил случай, когда два американских телеканала заменили ответ Харрис на другой, который не имел ничего общего с заданным вопросом. Он назвал такой поступок незаконным и бессовестным, направленным на то, чтобы защитить вице-президента.

«Она медленно и вяло отвечает даже на самые простые вопросы. Мы проходили через это почти четыре года, мы не должны делать это снова!» — заверил Трамп.

Ранее 5-tv.ru писал, что Трамп назвал Харрис умственно отсталой с рождения. Экс-президент заявил, что она вместе с Байденом «угробили» Америку.

Тема:
Выборы президента США 2024
13 окт
Из-за власти США: Трамп начал опасаться третьей мировой войны в ближайшее время
12 окт
Трамп выступил за смертную казнь для мигрантов за убийство граждан США
12 окт
«Как действующего президента»: Байден приказал Пентагону охранять Трампа
11 окт
Колебания Штатов: каковы шансы Трампа и Харрис за месяц до выборов
10 окт
«Он ненавидит ее»: Трамп раскрыл реальное отношение Байдена к Харрис
9 окт
Любительница роскоши: сколько стоят украшения Камалы Харрис
8 окт
Трамп назвал абсурдом выделение Украине $300 миллиардов на фоне бедствия в США
7 окт
Сектор Газа, Сирия, Ливан: каким может быть следующий шаг Израиля на Ближнем Востоке
7 окт
«Не слишком умна»: Маск о Харрис после ее слов о законах США для мужчин и женщин
6 окт
В сети разлетелись мемы с Илоном Маском после его выступления на митинге Трампа
Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
96.10
0.03 105.49
0.38
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:17
Путин внес в Госдуму проект о ратификации договора о партнерстве с КНДР
22:59
«Что-то с ней не то»: Трамп порекомендовал Харрис пройти тест на выносливость
22:32
Певица Юлия Ковальчук устроила грандиозный праздник для своей принцессы
22:08
В Красноярске экстренно сел самолет из-за агрессивного дебошира на борту
21:37
«Времени ждать нет»: российские войска теснят боевиков ВСУ в лесах под Кременной
21:20
«Триумфально закончил борьбу»: Кушанашвили заявил о победе над раком

Сейчас читают

Октябрьские сигналы с Запада. В победу Украины уже не верят?
«Опозорил на всю страну»: жена Natan приходит в себя после его интима с Лерчек
Все через постель? Роман Емельянов раскрыл секрет успеха для любого артиста
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
❤️ Гороскоп любви и страсти на октябрь 2024 для всех знаков
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака