В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в Курской области за сутки

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 31 0

За минувшие сутки ВСУ потеряли более 250 боевиков в Курской области

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в Курской области за сутки

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

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Тема:
Курская область Спецоперация

Российские силы отразили шесть контратак противника.

Российские силы продолжают операцию по вытеснению боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территории Курской области. О последних успехах ВС РФ сообщили в ежедневной сводке пресс-службы Минобороны России.

За минувшие сутки ВС РФ отразили шесть контратак групп противника в направлении населенных пунктов Зеленый Шлях, Любимовка, Толстый Луг, Нижний Клин и Русская Конопелька.

Помимо этого, российским силам удалось нанести ряд успешных ударов по сосредоточению боевой техники и живой силы врага как в самой Курской области, так и в приграничной ей Сумской.

«За сутки потери ВСУ составили более 250 человек, уничтожены 15 единиц бронетехники, в том числе пять танков, две боевые машины пехоты, из них одна БМП CV-90 шведского производства, восемь боевых бронированных машин, а также четыре орудия, из них две гаубицы М777 производства США и одна гаубица L119 британского производства, пусковая установка реактивных систем залпового огня, четыре миномета и четыре автомобиля», — уточнили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

Также отмечается, что за минувшие сутки шестеро украинских боевиков сдались в плен.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что снайперы поддерживают продвижение мотострелков на кураховском направлении.

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