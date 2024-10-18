«Мы на грани смерти!» — в секторе Газа свирепствует голод
ООН: в секторе Газа начался настоящий голод
Фото, видео: 5-tv.ru
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Этому в значительной степени способствует военная операция Израиля.
В секторе Газа свирепствует голод! По данным ООН, почти два миллиона человек или 86% населения территории испытывают серьезные проблемы с питанием. Из них почти 140 тысяч человек особенно пострадали и находятся на грани смерти из-за катастрофической нехватки продовольствия.
«У нас нет доступа к еде уже более 12 дней. Ситуация очень плачевная, нет ничего необходимого для жизни. Даже овощей почти нет. Нет консервов. Мы находимся фактически на грани смерти. И я надеюсь, что те, кто способен что-то сделать для страны, предпримут нужные меры, потому что у людей уже кончилось терпение. Они просто умирают», — говорит житель сектора Газа Халил Ахмед.
Голоду в значительной степени способствует военная операция Израиля. Так, Тель-Авив почти две недели не разрешал ввозить продовольствие на север сектора Газа. При этом лидеры еврейского государства винят в голоде агентства ООН из-за якобы их неспособности доставить помощь населению. Сами же израильские военные заявляют, что не ограничивают передвижение гуманитарных грузов.
Подобные действия и заявления спровоцировали негативную реакцию со стороны мирового сообщества. Даже в Вашингтоне сообщили, что Израиль может лишиться поставок американского оружия, если продолжит препятствовать перемещению гумпомощи.
Конфликт на Ближнем Востоке
Войны на Ближнем Востоке не утихают с середины XX века. Новый виток конфликт получил 7 октября 2023 года, когда боевики палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля, где убили и взяли в плен сотни местных жителей и туристов.
После этого Израиль начал операцию в секторе Газа. Ливанская шиитская группировка «Хезболла» в знак солидарности с палестинцами начала обстреливать северные районы Израиля, ЦАХАЛ начал применять ответные удары.
Новым витком эскалации ситуации на Ближнем Востоке стал взрыв пейджеров и раций в Ливане. Серия терактов произошла 17–18 сентября 2024 года. По данным местного министерства здравоохранения, погибли 37 и пострадали порядка пяти тысяч человек. Атаки были направлены на членов «Хезболлы». По данным СМИ, за взрывами стояли израильские спецслужбы. Через несколько днем Израиль объявил о начале наземной операции и в Ливане.
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