Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для двухлетнего Левы

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У мальчика ДЦП. Но его состояние может улучшить курс реабилитации.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции «День добрых дел». Накануне мы рассказывали историю двухлетнего Левы.

У мальчика ДЦП. Но его состояние может улучшить курс реабилитации стоимостью полтора миллиона рублей. Таких средств у семьи нет. Но благодаря вам — зрителям Пятого канала — удалось собрать нужную сумму. И даже больше!

За сутки вы перечислили один миллион 879 тысяч 762 рубля. Большое вам спасибо!

Тема:
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