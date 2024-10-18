Путин назвал Новый банк развития БРИКС альтернативой механизмам Запада

Российский лидер указал на его самостоятельность от иностранных структур.
Фото, видео: © РИА Новости/Максим Платонов/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru; 5-tv.ru
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Новый банк развития (НБР) БРИКС уже сейчас выступает достойной альтернативой западным финансовым механизмам. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Как институт развития банк уже сейчас представляет из себя альтернативу значительному количеству западных финансовых механизмов», — подчеркнул президент на пленарном заседании делового форума БРИКС.
Путин добавил, что НБР — это самостоятельная структура, которую обязательно будут расширять и развивать. По мнению президента, банку отводится важная роль по части укрепления финансового сотрудничества. Российский лидер также уточнил, что это мощная и эффективная структура.
Более того, банк должен стать одним из главных инвесторов в крупнейшие инфраструктурные и технологические проекты как в пространстве БРИКС, так и всего глобального юга.
Лидер страны указал, что одним из главных вопросов по укреплению деловых партнерств в рамках объединения выступает повышение транспортной связности. Речь идет как о создании новых грузовых магистралей, так и коридоров — востребованных для бизнеса.
Ранее 5-tv.ru писал, что БРИКС становится одним из самых мощных экономических блоков в мире.
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