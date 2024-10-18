В Минобороны РФ назвали потери ВСУ в Курской области за сутки

Минобороны РФ: за сутки на курском направлении ВСУ потеряли более 505 боевиков
Фото: Reuters/Russian Defence Ministry
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Российские войска продолжают выдавливать украинских боевиков с территории региона.
За сутки на курском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 505 боевиков убитыми и раненными. Об этом сообщает Минобороны России.
Также подразделения группы войск «Север» ВС РФ уничтожили 15 единиц бронетехники противника, в том числе — два танка, а также бронетранспортер и семь орудий, среди которых — американская гаубица М198.
«Кроме того, за прошедшие сутки подразделениями группировки отражены две контратаки противника в направлении населенных пунктов Зеленый Шлях и Любимовка», — говорится в сообщении российского военного ведомства.
Атака ВСУ на Курскую область
ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.
На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что авиация ВС РФ уничтожила в лесу бронетехнику ВСУ.
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