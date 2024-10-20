Более 80 человек погибли в результате ракетного удара Израиля по сектору Газа
ЦАХАЛ атаковал район Бейт-Лахия.
Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Omar Ashtawy apaimages
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Не менее 81 человека погибло в ходе новой атаки Израиля по сектору Газа. Информация об инциденте поступила от газеты Al Watan. Издание сообщило об атаке, сославшись на данные минздрава Газы.
В этот раз ракетный удар был нанесен по району Бейт-Лахия. Местные журналисты пишут, что пострадало около 100 человек, а большинство жертв — это женщины и дети.
Число погибших и пострадавших будет расти — многие до сих пор остаются под завалами. На месте падения ракет работают оперативные службы.
Конфликт на Ближнем Востоке
Войны на Ближнем Востоке не утихают с середины XX века. Новый виток конфликт получил 7 октября 2023 года, когда боевики палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля, где убили и взяли в плен сотни местных жителей и туристов.
После этого Израиль начал операцию в секторе Газа. Ливанская шиитская группировка «Хезболла» в знак солидарности с палестинцами начала обстреливать северные районы Израиля, ЦАХАЛ начал применять ответные удары.
Новым витком эскалации ситуации на Ближнем Востоке стал взрыв пейджеров и раций в Ливане. Серия терактов произошла 17–18 сентября 2024 года. По данным местного министерства здравоохранения, погибли 37 и пострадали порядка пяти тысяч человек. Атаки были направлены на членов «Хезболлы». По данным СМИ, за взрывами стояли израильские спецслужбы. Через несколько днем Израиль объявил о начале наземной операции и в Ливане.
Ранее 5-tv.ru писал, что Нетаньяху пытались ликвидировать при помощи дрона.
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