Более 80 человек погибли в результате ракетного удара Израиля по сектору Газа

Не менее 81 человека погибло в ходе новой атаки Израиля по сектору Газа. Информация об инциденте поступила от газеты Al Watan. Издание сообщило об атаке, сославшись на данные минздрава Газы.

В этот раз ракетный удар был нанесен по району Бейт-Лахия. Местные журналисты пишут, что пострадало около 100 человек, а большинство жертв — это женщины и дети.

Число погибших и пострадавших будет расти — многие до сих пор остаются под завалами. На месте падения ракет работают оперативные службы.

Конфликт на Ближнем Востоке

Войны на Ближнем Востоке не утихают с середины XX века. Новый виток конфликт получил 7 октября 2023 года, когда боевики палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля, где убили и взяли в плен сотни местных жителей и туристов.

После этого Израиль начал операцию в секторе Газа. Ливанская шиитская группировка «Хезболла» в знак солидарности с палестинцами начала обстреливать северные районы Израиля, ЦАХАЛ начал применять ответные удары.

Новым витком эскалации ситуации на Ближнем Востоке стал взрыв пейджеров и раций в Ливане. Серия терактов произошла 17–18 сентября 2024 года. По данным местного министерства здравоохранения, погибли 37 и пострадали порядка пяти тысяч человек. Атаки были направлены на членов «Хезболлы». По данным СМИ, за взрывами стояли израильские спецслужбы. Через несколько днем Израиль объявил о начале наземной операции и в Ливане.

Ранее 5-tv.ru писал, что Нетаньяху пытались ликвидировать при помощи дрона.