Нобелевская премия по экономике вручили за оправдание кровавого империализма
Нобелевскую премию дали за теорию, почему одни страны бедные, а другие богатые
Фото, видео: Reuters/Christine Olsson/TT; 5-tv.ru
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Ученые объяснили, почему одни страны бедные, а другие богатые.
Наконец-то нашлось объяснение — почему одни страны богатые, а другие бедные. Природные ресурсы и грабеж колоний тут оказались совершенно не при чем. Сенсационное открытие удостоено Нобелевской премии по экономике в этом году.
Трое ученых — турок и два британца, но работающие, конечно, в США — доказали, что бедные страны сами во всем виноваты, ведь они не такие умные, как богатые, вернее не такие демократичные.
Лауреаты приводят пример двух Америк: в Южной было много ресурсов, золота и серебра, поэтому испанские конкистадоры не напрягались и просто «выкачивали» природные богатства, оставляя после себя лишь смерть и нищету. В то время как в Северной Америке, где почти не было полезных ископаемых, англичане сразу начали «прививать» демократию и вон, видите, как все здорово получилось и все там заколосилось! Исследователи обходят стороной массовое убийство индейцев либералами с винчестерами, но это так, мелочи.
Не проходит проверку теория и примером Китая, где цивилизация была не менее древней и развитой, чем у приплывших с запада просветителей. А сейчас, не демократия, а экономика посильнее других.
Но в Стокгольме и не скрывают, что дали премию не за науку, а за политику. Ведь это так ложится в общую западную философию — у нас тут райский сад, а вокруг дикие джунгли. Экономисты лишь дали «садовникам» удобную отговорку — мол, они тут не при чем.
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