«Как в тумане»: Бузова затарилась китайскими трусиками на 100 тысяч рублей

Оказавшись в торговом центре, звезда не смогла совладать с собой.

Певица Ольга Бузова сейчас проводит время в Китае. У звезды нашлось немного свободного времени на себя, и она решила отправиться в местные торговый центр. Оказавшись там, исполнительница хита «Мало половин» ушла вразнос — она затарилась нижним бельем на крупную сумму. Об этом она рассказала на личной странице в соцсети.

«Минус 100 тысяч на трусики и пижамки. Девочки, такие девочки», — подписала кадр звезда.

Бузова также не стала скрывать, что зашла в китайский магазин с одеждой, а потом все было «как в тумане». При этом на опубликованном звездой кадре видно, как она держит два пакета и зонтик. Судя по всему, певица оказалась рада покупкам, так как на фото выглядит счастливой.

Певица отправилась в Китай на съемки шоу для одного из федеральных каналов. Именно во время одного из перерывов звезда решила посетить различные магазины.

Знаменитость не первый раз решила похвастаться стоимостью своих вещей. Так, несколько дней назад Бузова решила показать поклонникам, что теперь она обладательница смартфона Apple iPhone 16 Pro Max.

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