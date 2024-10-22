Скопление техники ВСУ уничтожено в курском приграничье

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Наши военные освобождают российские территории от сил неприятеля.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Тема:
Курская область Спецоперация

В приграничном районе Курской области наше подразделение беспилотников уничтожило скопление техники ВСУ. Несколько броневиков удалось взорвать после прямого попадания российских FPV-дронов. В то же время пилоты вертолетов Ми-28НМ ликвидировали очередной опорный пункт ВСУ на этом же направлении.

Важную роль в освобождении приграничья играет и спецназ Росгвардии. В частности, с помощью противотанковых ракетных комплексов «Корнет» они выдавливают противника, который окопался в курских лесах.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru писал, что лучший штурмовик «Ахмата» с позывным «Киллер» погиб в зоне СВО.

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