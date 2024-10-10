Лучший штурмовик «Ахмата» с позывным «Киллер» погиб в зоне СВО
О трагедии сообщил командир спецназа Апти Алаудинов.
Фото: Александр Река/ТАСС
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Штурмовик спецназа «Ахмат» с позывным «Киллер» погиб в зоне спецоперации. Об этом в Telegram-канале сообщил замначальника Главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов.
«Погиб наш дорогой брат „Киллер“. Ты был лучшим штурмовиком из всех, кого я знал», — написал он в посте под видео.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Ранее 5-tv.ru писал, что группа Mordor посвятила песню погибшему военкору «Известий» Семену Еремину. Журналист при жизни одним из первых услышал сырую версию композиции.
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