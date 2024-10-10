Лучший штурмовик «Ахмата» с позывным «Киллер» погиб в зоне СВО

|
Евгения Романова
Евгения Романова 86 0

О трагедии сообщил командир спецназа Апти Алаудинов.

Лучший штурмовик «Ахмата» с позывным «Киллер» погиб в зоне СВО

Фото: Александр Река/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Штурмовик спецназа «Ахмат» с позывным «Киллер» погиб в зоне спецоперации. Об этом в Telegram-канале сообщил замначальника Главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор  Апти Алаудинов.

«Погиб наш дорогой брат „Киллер“. Ты был лучшим штурмовиком из всех, кого я знал», — написал он в посте под видео.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru писал, что группа Mordor посвятила песню погибшему военкору «Известий» Семену Еремину. Журналист при жизни одним из первых услышал сырую версию композиции.

Тема:
Спецоперация
10 окт
Более 200 боевиков, станция РЭБ: успехи ВС РФ в Курской области за сутки
10 окт
Украине предрекли мятеж при согласии на отказ от территорий ради НАТО
10 окт
Средства ПВО уничтожили за ночь более 90 беспилотников ВСУ над территорией РФ
10 окт
Экипаж вертолета Ми-28НМ уничтожил бронетехнику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
10 окт
«Опорник» ВСУ уничтожен в приграничном районе Курской области. Лучшее видео из зоны СВО
9 окт
Наемника ВСУ из Швеции будут заочно судить в ДНР
9 окт
ВСУ ударили по жилому дому в Донецке натовским снарядом
9 окт
ВС РФ освободили населенные пункты Новая Сорочина и Покровский в Курской области
9 окт
Список пополнился: итальянский журналист Corriere della Sera незаконно проник в Курскую область
9 окт
В России создали бронежилет для женщин-медработников в зоне СВО
+10° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 67%
96.95
0.84 106.42
0.73
Квадрат Луны и Солнца: как лучше провести 10 октября

Последние новости

17:03
Повернул на восток: актер Милош Бикович снялся с китайской актрисой в новом фильме «Красный шелк»
16:52
Футболиста сборной Греции Болдока нашли мертвым в бассейне
16:40
Суд снял арест с части счетов Блиновской для погашения долга
16:28
«Сознался в грехе молодости»: жителя Свердловской области задержали за изнасилование 20-летней давности
16:09
Активистку Маршенкулову* внесли в реестр террористов и экстремистов
16:05
«Всегда призываю к этому»: Куртукова оценила выступление Зверева с песней «Матушка»

Сейчас читают

От изжоги до реанимации и летального исхода один шаг: продукт, которым нельзя «тушить» пожар в желудке
«Нос не дышал 10 лет»: жена скандального хирурга Хайдарова сделала операцию
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников
Мир на пороге кардинальных изменений: что предрекла ясновидящая Ванга на 2024 год

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
❤️ Гороскоп любви и страсти на октябрь 2024 для всех знаков
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака