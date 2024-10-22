«Перспективный»: Путин оценил геополитическую роль Нового банка развития БРИКС

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 10 0

Путин назвал Новый банк развития БРИКС перспективным финансовым институтом

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Российский лидер второй раз за несколько дней отметил его важность.

Новый банк развития (НБР) БРИКС — это перспективный финансовый институт. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время проходящего в Казани саммита объединения.

«Мы высоко ценим то, что вы сделали за последний год. Вообще, это хороший, развивающийся и перспективный финансовый институт», — заявил Путин на встрече с президентом НБР Дилмой Русеф.

Президент также напомнил, что еще с 2018 года профинансировано порядка 100 проектов на общую сумму в размере 33 миллиарда долларов. Более того, увеличение доли расчетов в местных валютах также позволяет снизить оплату за обслуживание долга, добавил Путин.

Вместе с тем это поспособствует созданию большей финансовой независимости стран-участниц объединения. Российский лидер отметил, что это также касается снижения геополитических рисков и защиты развития экономик членов БРИКС.

Глава НБР Русеф в ответ указала на важность обеспечения финансирования в национальных валютах в специальных форматках. Она добавила, что банк уже направил средства на несколько проектов в весьма большом масштабе.

Саммит БРИКС 2024 в Казани

С 22 по 24 октября в Казани проведут саммит БРИКС, на который прибудут главы 24 государств. На встрече будут присутствовать лидеры Турции, Республики Сербской, КНР, Казахстана, Белоруссии, Индии, ЮАР, Ирана, ОАЭ и других стран. Не смогли посетить саммит главы Бразилии, Кубы и Сербии.

Как уже сообщалось, главной темой саммита станет обсуждение вопросов по созданию независимой платежной системы для стран БРИКС.

Ранее 5-tv.ru писал, как всего несколько дней назад Владимир Путин назвал Новый банк развития БРИКС альтернативой механизмам Запада.

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